نبرد نفس‌گیر ایلوشن و بالگردها برای مهار آتش در الیت + عکس

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت چالوس پس از ۲۱ روز همچنان ادامه دارد و حدود ۸ هکتار از این جنگل‌ها را درگیر کرده است. با وجود کم‌بارشی و وزش باد، نیروهای منابع طبیعی، بسیجیان، مردم محلی و تیم‌های امدادی به‌صورت زمینی و هوایی با استفاده از ۷ بالگرد و ۴ سورتی پرواز هواپیماهای ایلوشین در حال مهار شعله‌ها هستند.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۸۳
| |
1465 بازدید

نبرد نفس‌گیر ایلوشن و بالگردها برای مهار آتش در الیت + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، جنگل‌های هیرکانی پاییز امسال به‌جای باران، گرفتار دود و آتش شدند. 

در مرزن‌آباد مازندران شعله‌ها بار دیگر زبانه کشیدند و با وزش باد مهارشان دشوار شد. نیروهای حفاظتی، امدادگران و مردم با تجهیزات زمینی و هوایی بی‌وقفه در حال مقابله‌ هستند.

ورود هواپیماهای ایلوشین ظرفیت عملیات هوایی را افزایش داده و رایزنی‌های بین‌المللی برای تأمین تجهیزات ادامه دارد تا از گسترش آتش و آسیب بیشتر جلوگیری شود.

آب روی آتش؛ ایلوشین به کمک آمد 

جمعه آخرین روز آبان ماه یک فروند هواپیمای ایلوشین با دو سورتی پرواز ۸۰ هزار لیتر‌ آب را بر منطقه آتش سوزی رها کرد تا بلکه سرعت اطفاء این آتش تسریع شود.

نیروهای حفاظتی منابع طبیعی غرب مازندران به همراه نیروهای مردمی و امدادی با تلاش شبانه‌روزی در شرایط بسیار سخت، شیب‌های تند و مسیرهای صعب‌العبور، برای مهار و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی منطقه حفاظت‌شده به میدان آمده‌اند.

۷ بالگرد و ۲ هواپیمای ایلوشین مامور مهار آتش الیت 

صبح امروز شنبه یکم آذرماه استاندار مازندران از فعالیت هفت بالگرد و آغاز به‌کار دو فروند هواپیمای ایلوشین ۴۰ تنی در عملیات اطفای حریق جنگل‌های مرزن‌آباد خبر داد.

۴ پرواز ایلوشن برای اطفای حریق الیت

درحالی بیست و یکمین روز از آغاز آتش‌سوزی در جنگل‌های روستای الیت مازندران، هواپیمای ایلوشین همچنان در عملیات اطفای حریق فعال است و امروز چهارمین پرواز خود را برای مهار شعله‌ها انجام داد که روز گذشته هم دو پرواز توسط این هواپیما انجام شد.
البته رایزنی‌ها برای اعزام دو هواپیمای ایلوشین ۶۰ تنی دیگر نیز در جریان است تا روند مهار آتش با توان بیشتری ادامه یابد.
 
هواپیماهای ترکیه و روسیه به الیت می‌رسند 

 رئیس‌سازمان محیط زیست، از رایزنی بین‌المللی برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس خبرداد.
همراهی و همدلی مردم منطقه به ویژه استاندار مازندران در کنترل وضعیت بحرانی در منطقه بسیار موثر بوده است و جای تقدیر دارد.

مشکل اصلی، نیاز هواپیماها به پر کردن آب از مهرآباد است که زمان‌بر است.

حریق حدود ۸ هکتار از جنگل‌های الیت 

یونسی رستمی استاندار مازندران سطح حریق را ۸ هکتار اعلام کرد و گفت: وفاق و همدلی نیروها در کنترل و مهار حریق در الیت موضوع مورد توجه است.

وی گفت: ️۴۰۰ نیرو در این زمینه درحال کمک برای مهار حریق هستند. در این میدان چیزی جز همگرایی و وفاق را ندیدیم.
پیگیری ایجاد پایگاه اطفای حریق در جنگل‌های هیرکانی  رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با تأکید بر اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی در شرایط خشکسالی و آسیب‌پذیری منطقه، خواستار تشکیل یگان ویژه اطفای حریق در زیرمجموعه سازمان مدیریت بحران شد تا توان عملیاتی به‌صورت تخصصی در جنگل‌های هیرکانی و زاگرس افزایش یابد و پایگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز در مناطق حساس مستقر شود.

عامل آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس انسانی است؟ رئیس سازمان جنگل‌ها: به احتمال بسیار زیاد منشأ آتش‌سوزی جنگل هیرکانی در منطقه الیت چالوس انسانی است.

شواهد اولیه احتمال دخالت عامل انسانی را تقویت می‌کند و بررسی‌ها برای رصد عوامل منتسب به زمین‌خواری در آتش‌سوزی الیت آغاز شده است.

بازداشت دهیار الیت چالوس صحت ندارد

این حادثه از نگاه رسانه‌های معاند دور نماند به‌طوری‌که با سوار شدن زوی موج خبری این واقعه بازار شایعات داغ شد و شایعاتی در رابطه با بازداشت دهیار روستای الیت چالوس در فضای مجازی منتشر کردند.


️در ادعای منتشر شده آمده بود دهیار روستا پس از اعلام یک خبر بازداشت شده که پیگیری این موضوع از دادگستری استان مازندران نشان داد این خبر کذب است و صحت ندارد.

امدادرسانی‌ها برای مهار آتش در  جنگل الیت چالوس ادامه دارد

در ادامه امدادرسانی‌ها باتوجه به شرایط و توپوگرافی منطقه ️سخنگوی سازمان هلال احمر گفت: اکنون ۵ دستگاه آمبولانس، سه دستگاه خودروی نجات و ۳ فروند بالگرد در این عملیات حضور دارند.
در این آتش سوزی تا کنون ۵ نفر از امدادگران مصدوم شدند که یکی از آنان به مراکز درمانی منتقل شده است.
موضوع مهم و نقطه قوت مردم کشورمان کمک‌های مومنانه است طوری‌که خودروهای آتش نشانی استان تهران و سایر به منطقه آتش سوزی رسید.

اعزام ۳۵ تیم یگان حفاظت برای اطفای زمینی حریق الیت

اطفای هوایی و زمینی در الیت درحال انجام است؛ به‌طوری‌که افلاطونی ️رئیس سازمان منابع طبیعی: نیروهای یگان حفاظت از سراسر کشور و استان‌های معین در قالب ۳۵ تیم ۱۰ نفره به منطقه الیت اعزام شده‌اند و عملیات اطفای زمینی به‌صورت مستمر و گسترده در حال انجام است.

قهر باران با الیت

همیشه باران کمک‌کار سبزپوشان منابع‌طبیعی بود ولی حریق الیت باتوجه به تلاش برای اطفای آن هنوز مهار نشد.
رئیس سازمان منابع‌طبیعی با اشاره به افزایش آتش‌سوزی‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی بی‌سابقه در شمال کشور، خواستار تأسیس یگان ویژه تخصصی اطفای حریق شد تا مهار و مدیریت آتش‌سوزی‌های جنگلی به صورت مؤثرتر و سریع‌تر انجام شود.

اکثر درختان جوان الیت سالم مانده‌اند

حسین ساجدی‌نیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور از ادامه عملیات گسترده اطفای حریق در جنگل‌های هیرکانی الیت چالوس خبر داد و گفت: نیروهای محلی، هلال‌احمر، آتش‌نشانی و منابع طبیعی در چهار جبهه فعال هستند و با ایجاد معابر ضدآتش و پشتیبانی هوایی تلاش می‌کنند تا شعله‌ها را مهار کنند.

تکاپو برای مهار حریق در چهار جبهه

وی از ادامه عملیات گسترده اطفای حریق در جنگل‌های هیرکانی الیت چالوس خبر داد و گفت: نیروهای محلی، هلال‌احمر، آتش‌نشانی و منابع طبیعی در چهار جبهه فعال هستند و با ایجاد معابر ضدآتش و پشتیبانی هوایی تلاش می‌کنند تا شعله‌ها را مهار کنند.

پای پهپادهای حرارتی به الیت رسید 

رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر از اعزام دو پهپاد مجهز به دوربین حرارتی و دوچشمی به منطقه الیت چالوس خبر داد.

این پهبادها مأموریت شناسایی دقیق کانون‌های فعال حریق و نقاط شعله‌ور را به عهده دارند و اطلاعات به‌دست آمده توسط آن‌ها در هدایت بهتر تیم‌های عملیاتی و افزایش اثربخشی عملیات اطفای حریق به کار گرفته می‌شود.

پرواز مداوم بالگردها بر فراز آسمان جنگل‌های الیت جهت اطفای حریق

پرواز مداوم بالگردها بر فراز آسمان جنگل‌های الیت جهت اطفای حریق و همچنین پایش مستمر توسط نیروهای حفاظتی و امدادی در دستور کار دارد تا به این رویداد تلخ در الیت پایان داده شود.

دادگستری مازندران به آتش‌سوزی الیت ورود کرد

 رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد: مدیرانی که در مهار آتش‌سوزی مسامحه و قصور کنند، طبق قانون مجازات شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم توجه ویژه به جنگل‌های ارزشمند هیرکانی در شمال ایران، دستورات لازم جهت شناسایی شخص یا اشخاصی که به آتش زدن جنگل روستای الیت اقدام کرده‌اند، صادر شده است.

مسدودسازی کامل مسیرهای منتهی به جنگل‌های نوشهر و کلاردشت

با صدور دستوری ویژه، تمامی دهیاران را موظف کرد تا مسیرهای منتهی به جنگل‌ها و مراتع شهرستان تا اطلاع ثانوی مسدود کنند. 
️هدف از این اقدام پیشگیری از آتش‌سوزی، حفاظت از منابع طبیعی و کاهش خطر وقوع حوادث ناگوار در روزهای گرم پیش‌رو اعلام شده است.

باید گفت که اگرچه تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امدادی و مردم ستودنی است، اما تجربه نشان داد که نبود زیرساخت‌های پایدار برای مقابله با چنین بحران‌هایی، هزینه‌های سنگینی بر طبیعت و جامعه تحمیل می‌کند.

کاش به‌جای دستپاچگی در لحظه‌ی بحران، پیش‌تر برای ایجاد پایگاه‌های مجهز اطفای حریق در جنگل‌های هیرکانی چاره‌اندیشی می‌شد تا امروز این میراث سبز کمتر در معرض شعله‌های بی‌رحم قرار می‌گرفت.

