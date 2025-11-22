مدارس سیستان و بلوچستان فردا یکشنبه تعطیل شد

با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامتی دانش آموزان، مدارس پنج شهرستان منطقه سیستان در همه مقاطع فردا یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل شد.

به گزارش تابناک، بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامتی دانش آموزان، همه مدارس پنج شهرستان منطقه سیستان در همه مقاطع و در ۲ شیفت صبح و عصر در روز یکشنبه مورخ ۲ آذرماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

همچنین متخصص کودکان و اطفال نیز گفت: مراجعه روزانه ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ کودک مبتلا به آنفلوانزا به اورژانس بیمارستان کودکان زاهدان مراجعه می کنند.

جید نادری افزود: با توجه به شیوع گسترده بیماری آنفلوانزا، توجه جدی خانواده‌ها به رعایت اصول بهداشت فردی و دستورالعمل‌های بهداشتی ضرورت دارد.

رئیس بیمارستان حضرت علی‌اصغر(ع) زاهدان در ادامه گفت: عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی یکی از دلایل افزایش انتقال ویروس در جامعه است و ضروری است خانواده‌ها به‌ویژه در این روزها، رعایت آداب سرفه و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

نادری در ‌ادامه بیان کرد: تب بالا، درد عضلانی، لرز و تعریق، سردرد، سرفه خشک و مداوم، خستگی و ضعف را از علائم شایع آنفلوآنزا است و در صورت بروز علائم و مشاهده نشانه‌های هشداردهنده، مراجعه سریع به پزشک ضروری است.