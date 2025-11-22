میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جدال بر سر روایت پرونده قتل میترا استاد

وکیل محمدعلی نجفی: «وکیل معزول حقیقت را وارونه روایت کرده است»
کد خبر: ۱۳۴۱۶۴۹
| |
1046 بازدید
جدال بر سر روایت پرونده قتل میترا استاد

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ وکیل محمدعلی نجفی، به اظهارات اخیر علیزاده طباطبایی وکیل معزول این پرونده واکنش نشان داد و او را به «ادعا‌های خلاف پرونده» متهم کرد. وی گفت: آقای علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری اخیرا مصاحبه‌ای داشته‌اند که موضوع پرونده آقای دکتر نجفی هم در آن مطرح شده است ایشان در خصوص پرونده و نحوه ورودشان مطالبی را مطرح نموده‌اند که با واقعیت امر تفاوت بسیار دارد.

اینجانب لاله عقبائی بخاطر آشنایی که با همسر آقای نجفی خانم سرور تابشیان داشته‌ام علیرغم اینکه در عرصه پرونده‌های خانواده وکالت نمی‌کردم در مورد قضیه طلاق ایشان و آقای نجفی که میبایست حتما انجام میشد وکالت ایشان را به لحاظ حساسیت موضوع بعهده گرفتم و حتی در خصوص وکیل خود آقای نجفی هم در پرونده طلاق از من خواستند که یکی از همکاران معتمد را به عنوان وکیل ایشان در پرونده وارد کنم.

به همین خاطر اینجانب از همان روز‌ها مراودات نزدیکی با خانم تابشیان داشته‌ام و در جریان ماجرای ازدواج دوم ایشان بودم تا اینکه روز حادثه با تماس تلفنی خانم تابشیان به عنوان اولین فرد مطلع در منزل ایشان حاضر شدم و جریان احضار دخترشان خانم زهرا نجفی به کلانتری را به عنوان وکیل پیگیری کردم تا اینکه پس از حضور آقای نجفی در آگاهی از من خواستند وکالت ایشان را بعهده بگیرم که روز بعد با مراجعه به دادسرای امور جنایی آقای نجفی و بنده وکالت نامه را در دفتر دادستان تنظیم و امضا کردیم و از آن لحظه من رسماً وکیل ایشان شدم.

بعد از حضور در اولین جلسه بازپرسی و اعلام وکالت اینجانب از طریق رسانه‌ها آقای طباطبایی چندین مرتبه با بنده تماس گرفته بودند که به دلیل مشغله نتوانستم پاسخگوی ایشان باشم تا فردای آن روز که آقای طباطبایی طی تماس‌های مکرر از من خواستند که به آقای نجفی بگویم اجازه وکالت در آن پرونده را به ایشان هم بدهند، که من امانت‌دار کلام ایشان بودم ایکاش ایشان هم به حرمت همکاری واقعیت‌ها را آنطور که بود بیان می‌کردند و قلب حقیقت نمی‌کردند من وکیل مستقلی بودم که تنها در چند پرونده همزمان وکالت میکردیم، اما ایشان به گونه‌ای صحبت کردند که گویا بین ما رابطه رییس و مرئوسی حاکم بوده است.

قید جملاتی، چون وکالت‌نامه را نوشتم و به ایشان دادم و گفتم برو آگاهی از آقای نجفی وکالت بگیری بسیار جای تأسف دارد چرا که واقعیت نه تنها اینگونه نبود بلکه آن روز‌ها بنده بعنوان تنها وکیل آقای دکتر نجفی منفردا با وکالت‌نامه و سربرگ شخصی قوه قضاییه اعلام وکالت کرده بودم و در تمام رسانه‌های کشور به عنوان وکیل ایشان شناخته شدم و در مورد پرونده بار‌ها مصاحبه کردم اینگونه نبود که ایشان مرا هدایت کنند و بعد خودشان تشریف فرما شوند در واقع این آقای طباطبایی بودند که با درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر توانستند به وکالت بنده ملحق شوند.

اصل ماجرا به خودی خود روشن است حتی ایشان نتوانستند وکالت نامه مستقلی طبق اصول کانون وکلا تنظیم و به به عنوان موکل به امضای آقای نجفی برسانند آنقدر از حضور در این پرونده مشعوف بودند که به امضای ذیل وکالت نامه‌ی من اکتفا نمودند آنهم وکالت نامه یی که متن آن را با دستخط خودم تنظیم کرده بودم جالب است ایشان می‌گویند که وکالت نامه من را خودشان لابد از سر لطف نوشته‌اند آنهم اول اسم من و بعد اسم خودشان؟! تمایلی به گفتن این مطالب نداشتم پرونده‌ای بود که سال‌ها پیش تمام شده، اما بنظر می‌رسد برای ایشان هنوز در صدر پرونده‌ها و کارنامه کاریشان قرار دارد باید پذیرفت که وکیل شأن خود را از موکل عاریه نمیگیرد و جامعه افراد را با شخصیت مستقل خودشان ارزیابی میکند اینکه وکیل فلان کس و بهمان کس بوده‌ام فارغ از حصول نتیجه نمیتواند گویای موفقیت وکیل باشد.

این سطور را برای آن روی کاغذ آوردم که کاملا روشن شود که در سخنان ایشان از حقیقت و واقعیت اثری نیست در نهایت بعد از آنکه خانواده به آرامش نسبی رسیدند تصمیم گرفتند که آقای گودرزی وکیل دادگستری به وکلای پرونده اضافه شوند در همان روز‌های ورود اولیه ایشان با توجه به سابقه سال‌ها وکالت و بازپرسی در پرونده‌های جنایی متوجه شدم که ایشان در شیوه دفاع با بنده هم نظر هستند، اما آقای طباطبایی از همان ابتدا با بنده و بعد‌ها با آقای گودرزی در شیوه دفاع اختلاف نظر‌های فاحشی داشتند و برخلاف آنچه مدعیند پس از ارسال پرونده به دادگاه با تلاش فراوان دادگاه را به پذیرش هیات کارشناسی مجاب کرده‌اند اصلا اعتقادی به شبه عمد بودن قتل و ارجاع امر به کارشناس نداشتند نه تنها دفاعشان فرسنگ‌ها با واقعیت جنایی پرونده فاصله داشت بلکه منتج به هیچ نتیجه‌ای نمیشد و پرونده را با شکست حتمی رو‌به‌رو میکرد و راه‌های مذاکره با اولیای دم را به روی ما می‌بست؛ که این امر از سیاست وکالت جنایی بدور است و به همین خاطر بود که آقای نجفی با تصمیم کاملا شخصی و به دور از هرگونه حواشی سیاسی که سابقا وکیل معزول بیان کرده بودند تصمیم به عزل ایشان گرفتند و به همین جهت آقای علیزاده دیگر در جلسه دوم دادگاه به عنوان وکیل حضور نداشتند. جای تعجب است که ایشان مدعیست امر کارشناسی را در پرونده بسامان رسانده، آیا یک سطر نوشته ایشان در این مورد در پرونده ثبت شده است؟ به هر حال تاریخ گواه خوبی برای چنین ادعایی است من این مطالب را به عرض خوانندگان محترم رساندم فقط برای آنکه ثابت کنم ادعای ایشان کاملا با واقعیات تعارض دارد.

مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرونده قتل میترا استاد محمدعلی نجفی وکیل وکالت
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
روسیه جنگ اوکراین را تا تحقق منافع خود ادامه می‌دهد/ اهداف پوتین از حمله بزرگ به کی‌یف چه بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل با سفارش شوهر؛ ۵۰ میلیون برای مرگ زن تهرانی!
قتل پزشک سرشناس کرمانشاهی توسط برادرزاده‌اش
قتل بی‌رحمانه پدر و مادر مقابل دیدگان کودک 8 ساله
ادعای ارتباط میترا استاد با موساد و نحوه کشتنش: نجفی گلوله نداشت!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1V
tabnak.ir/005d1V