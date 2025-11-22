چین خطاب به ژاپن: حق دخالت در تایوان را ندارید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نماینده ارشد پکن در سازمان ملل ضمن یادآوری «گناه تاریخی» توکیو در جنگ جهانی دوم، اظهارات نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان را محکوم کرد و به سازمان ملل متوسل شد.نخست‌وزیر جدید ژاپن اخیرا در پارلمان این کشور گفته بود که در صورت حمله نظامی چین به تایوان، ژاپن نیز درگیر این رویارویی نظامی خواهد شد.طبق گزارش رسانه‌های دولتی چین از قبیل روزنامه گلوبال تایمز، پکن در اعتراض به سخنان سانای تاکائیچی این پرونده را به سازمان ملل کشانده است.

نماینده دائم چین در سازمان ملل فو کونگ، روز جمعه نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش، نوشت و موضع پکن را در مورد «گفتارها و کردارهای اشتباه» نخست‌وزیر ژاپن در مورد تایوان تشریح کرد. پیش از این، سخنگوی وزارت امور خارجه چین مائو نینگ روز گذشته در نشست خبری گفت: «اظهارات نخست‌وزیر ژاپن درمورد تایوان دخالت در امور داخلی ما محسوب می‌شود و غیرقابل قبول است».وی افزود: «ژاپن باید به تعهدات سیاسی خود در قبال پکن عمل کند و اظهارات خود درباره تایوان را پس بگیرد».نماینده دائم چین در سازمان ملل در نامه خود هشدار داد که اظهارات تاکائیچی از زمان تسلیم ژاپن در سال ۱۹۴۵ بی‌سابقه، «بسیار اشتباه، بسیار خطرناک و بسیار بدخواهانه» توصیف کرد.

به گفته فو، این اولین باری است که یک رهبر ژاپنی تایوان را به حقوق دفاع جمعی ژاپن مرتبط کرده و پیشنهاد دخالت مسلحانه داده است.این مقام چینی مستقر در نیویورک افزود که ژاپن اعتراضات مکرر چین را نادیده گرفته و همچنان به دفاع از موضع خود ادامه داده است. فو سخنان نخست‌وزیر جدید ژاپن را نقض قوانین بین‌المللی و چالشی برای نظم پس از جنگ جهانی دوم خواند و گفت که این اظهارات برای «بیش از ۱.۴ میلیارد نفر از مردم چین» و همچنین کشورهای آسیایی که در طول جنگ جهانی دوم تحت تجاوز ژاپن رنج برده‌اند، توهین‌آمیز است.طبق گزارش گلوبال تایمز، این نامه «به عنوان یک سند رسمی مجمع عمومی سازمان ملل صادر و بین همه کشورهای عضو توزیع خواهد شد.»

فو هشدار داد که اگر ژاپن در تنگه تایوان «جرأت به مداخله مسلحانه کند»، چین با آن به عنوان «یک عمل تجاوزکارانه» برخورد خواهد کرد و طبق منشور سازمان ملل حق دفاع از خود را اعمال خواهد کرد.او به ژاپن جایگاهش به عنوان یک کشور شکست خورده در جنگ جهانی دوم را یادآوری کرد و گفت، توکیو باید «عمیقاً درباره گناه تاریخی خود تأمل کند»، به تعهدات خود در مورد مسئله تایوان عمل کند و اظهارات خود را پس بگیرد.توکیو تا به امروز، درخواست پکن از تاکائیچی برای پس گرفتن اظهاراتش درباره تایوان را رد کرده است. مقامات ژاپن می‌گویند که اظهارات اخیر او انعکاس نگرانی‌های امنیت ملی ژاپن است.نماینده چین در سازمان ملل در این نامه موضع قبلی خود را مبنی بر اینکه ژاپن «کاملاً فاقد صلاحیت برای کسب کرسی دائم در شورای امنیت است»، تکرار کرد.