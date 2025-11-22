آیا ازدواج معاون ترامپ به مشکل بر خورده است؟

اوشا ونس همسر جی دی ونس در یک مراسم رسمی در حالی دیده شد که دیگر حلقه ازدواج به انگشت نداشت. بانوی دوم آمریکا در ملاقاتش از پایگاه نظامی کمپ لجون در ریچلندز در کالیفرنیای شمالی به همراه بانوی اول آمریکا ملانیا ترامپ حضور یافت. عکس‌هایی که از این ملاقات دیده شده است نشان می‌دهد که اوشا ۳۹ ساله از هواپیما پیاده شد و دست چپش به طور کامل در تصاویر دیده می‌شود و حلقه ازدواج در انگشتش نیست.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، در تصاویر تکمیلی از حضور اوشا در «پایگاه نظامی کمپ لژون» و «پایگاه نیروی هوایی، نیروی دریایی نیو ریور» هم اوشا بدون حلقه ازدواج دیده می‌شود. این در حالی است جی دی ونس معاون ترامپ روز ۵ شنبه در مراسمی در واشنگتن در حالی دیده شده است که حلقه ازدواج را به انگشت داشته است.

داستان از کجا شروع شد؟

این تصاویر حالا وقتی معنا پیدا می‌کنند که چند هفته ایست صحبت‌ها و شایعات زیادی در مورد وضعیت خانوادگی ونس و همسرش نقل محافل آمریکاست. این صحبت‌ها از وقتی شروع شد که که در ماه اکتبر، جی دی ونس اعتراف کرد که از همسرش درخواست کرده است که دین خود را از هندویسم به کاتولیک رومی برگرداند. جی دی ونس گفته بود: «این تفاوت دینی باعث شکافی در ازدواج او و همسرش شده است.»

حالا بعد از منتشر شدن و باز نشر عکس‌ها در شبکه اجتماعی X، برخی از کاربران نوشته‌اند که عدم استفاده از حلقه ازدواج توسط اوشا، نشانه احساس ناراحتی است که او حالا نسبت به همسرش یعنی جی دی ونس دارد.

اما برخی از کاربران هم نوشته‌اند: «برخی از افراد لزوما همیشه حلقه ازدواج خود را به انگشت ندارند، اما اوشا باید بداند باتوجه به مقام همسرش، حساسیت بیشتری نسبت به رفتار و پوشش او در جامعه و رسانه‌ها وجود دارد.»