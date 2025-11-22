برگزاری تجمع عزاداران فاطمی در روز شهادت حضرت زهرا(س)

به گزارش تابناک؛ همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تجمع عزاداران فاطمی در میدان فاطمی برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش این مراسم با نماز جماعت ظهر و عصر شروع و سخنرانی توسط حجت الاسلام شیخ مهدی حسن آبادی ایراد خواهد شد و بعد از آن مدیحه سرایی توسط حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح ا... بهمنی، حاج سیدحجت بحرالعلوم، کربلایی محمد حسین حدادیان به مرثیه سرایی می‌پردازند.

این مراسم دوشنبه سوم آذرماه، همزمان با سالروز وفات حضرت زهرا (س) از ساعت ۱۱:۳۰ همراه با اقامه نماز ظهر و عصر در میدان فاطمی (جهاد) شهر تهران برگزار می‌گردد.