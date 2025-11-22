میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برگزاری تجمع عزاداران فاطمی در روز شهادت حضرت زهرا(س)

همزمان با سالروز شهادت دخت نبی اکرم (ص) مراسم عزاداران فاطمی از ساعت ۱۱:۳۰ در میدان فاطمی (جهاد) برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۴۲
| |
312 بازدید

برگزاری تجمع عزاداران فاطمی در روز شهادت حضرت زهرا(س)

به گزارش تابناک؛ همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تجمع عزاداران فاطمی در میدان فاطمی برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش این مراسم با نماز جماعت ظهر و عصر شروع و سخنرانی توسط حجت الاسلام شیخ مهدی حسن آبادی ایراد خواهد شد و بعد از آن مدیحه سرایی توسط حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح ا... بهمنی، حاج سیدحجت بحرالعلوم، کربلایی محمد حسین حدادیان به مرثیه سرایی می‌پردازند.

این مراسم دوشنبه سوم آذرماه، همزمان با سالروز وفات حضرت زهرا (س) از ساعت ۱۱:۳۰ همراه با اقامه نماز ظهر و عصر در میدان فاطمی (جهاد) شهر تهران برگزار می‌گردد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عزاداران تجمع فاطمی شهادت حضرت زهرا میدان فاطمی تهران عبدالرضا هلالی
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
روسیه جنگ اوکراین را تا تحقق منافع خود ادامه می‌دهد/ اهداف پوتین از حمله بزرگ به کی‌یف چه بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: آسمان شیراز غرق در عطر شهادت
تصاویر تازه از لحظه ترور سید حسن نصرالله
عکس: تکیه سادات اخوی تهران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1O
tabnak.ir/005d1O