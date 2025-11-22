هشدار انتقال بیماری در مدارس و تجمعات

در پی افزایش شیوع آنفلوآنزا در برخی استان‌های کشور، معاون وزیر بهداشت با هشدار نسبت به تداوم روند صعودی این بیماری، بر ضرورت استفاده از ماسک و پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک تاکید کرد و از خانواده‌ها خواست در صورت بروز علائم عفونت تنفسی، کودکان را از حضور در مدرسه منع کنند تا از گسترش موج بیماری جلوگیری شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه در نشست «هفته جهانی مقاومت میکروبی» که امروز (اول آذر) برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تغییرات آب و هوایی، بروز هوای سرد، کم‌بارشی در برخی مناطق کشور با شیوع فصلی بیماری‌های تنفسی مانند آنفلوآنزا همراه شده و سبب شیوع این بیماری در برخی استان‌ها شده است.

وی با بیان اینکه به دانشگاه‌های علوم پزشکی در ارتباط با بیماری آنفلوآنزا هشدار داده‌ایم، افزود: وزارت بهداشت طی هفته گذشته در ارتباط با وضعیت آنفلوآنزا هشدار داده بود.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که شیوع بیماری و روند آن همچنان ادامه داشته باشد، افزود: ما در فصلی قرار داریم که بیماری‌های تنفسی به طور معمول رو به افزایش است. بیشترین شیوع بیماری نیز در سنین مدارس و اطفال مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا بسیار ضروری است، تصریح کرد: خانواده‌هایی که فرزند در سنین مدرسه دارند و کودک آنها دارای عفونت‌های تنفسی است، مانع حضور او در مدرسه شوند؛ چراکه وقتی یک نفر دارای عفونت‌های تنفسی است و در محیط سربسته قرار می‌گیرد، می‌تواند بیماری را به دیگران منتقل کند. روند انتقال می‌تواند به نحوی باشد که منجر به تعطیلی یک کلاس درس و یا حتی یک مدرسه شود.

معاون وزیر بهداشت درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی توضیح داد: استفاده از ماسک، شستن مرتب دست‌ها، خودداری از حضور در تجمعات برای مدت طولانی به ویژه در کلاس‌ها و مهمانی‌ها، مهمترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا به حساب می‌آید.

رئیسی با بیان اینکه سوش‌های آنفلوآنزا به طور پیوسته در حال تغییر است، توضیح داد: به طور قطع، سوش‌های آنفلوآنزا تغییر می‌کند و در نقطه‌ای از جهان شایع می‌شود. این احتمال وجود دارد که سوش بیماری در زمان شیوع آن نیز تغییر کند. واکسن آنفلوآنزا بر اساس سوش‌های شایع سال گذشته ساخته می‌شود.

او با بیان اینکه تزریق واکسن به معنای مصونیت کامل در برابر بیماری نیست، توضیح داد: افرادی که واکسن تزریق کرده‌اند ممکن است به عفونت‌های خفیف تنفسی مبتلا شوند و حالت سرماخوردگی داشته باشند. باز هم تاکید می‌کنم که پیشگیری از آنفلوآنزا بسیار ضروری است.

معاون وزیر بهداشت درباره ضرورت اجتناب از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها نیز اظهار کرد: هیچ ضرورتی برای استفاده آنتی‌بیوتیک وجود ندارد، مگراینکه پزشک نسبت به تجویز آن اقدام کرده باشد. استراحت، ماندن در منزل به هنگام بیماری، نوشیدن مایعات گرم و پیشگیری از انتقال عفونت به عنوان مهمترین راهکار‌ها در زمان بیماری به حساب می‌آیند.

معاون وزیر بهداشت درباره چرایی و علل شیوع بیشتر آنفلوآنزا در برخی استان‌ها گفت: استان‌هایی که هوای خشک و سرد بیشتری دارند، به طور معمول میزان شیوع بیماری بیشتر می‌شود. پدیده شیوع بیشتر بیماری می‌تواند برای سایر استان‌ها نیز اتفاق افتد. ما در فصل عفونت‌های تنفسی و آنفلوآنزا قرار داریم. با توجه به شرایط کنونی، استفاده از پروتکل‌های بهداشتی و پوشیدن ماسک بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری به حساب می‌آید و نباید تصور کرد که تنها واکسن می‌تواند بهترین راهکار باشد.

وی توضیح داد: اغلب افرادی که به عفونت‌های تنفسی مبتلا می‌شوند، چند روز پس از بیماری بهبود می‌یابند. میزان بیماری‌های تنفسی در افرادی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند، افزایش می‌یابد و ممکن است به مراجعه به اورژانس بیمارستان‌ها نیاز داشته باشند. شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای مبتلا به عفونت‌های تنفسی را می‌بایست در کنار آلودگی هوا نیز مد نظر قرار داد. ۹۵ درصد افرادی که دارای عفونت‌های تنفسی هستند به مراجعه به بیمارستان نیاز ندارند. مراجعه بی‌دلیل به بیمارستان‌ها سبب می‌شود که در ارائه خدمات به سایر بیماران اختلال ایجاد کنند.

وی ادامه داد: من از افراد دارای عفونت‌های تنفسی درخواست می‌کنم که از حضور در تجمع و مکان‌های عمومی خودداری کنند. عدم حضور افراد در مکان‌های عمومی می‌تواند شانس انتقال بیماری را بسیار کاهش دهد.

وی درباره وضعیت آنفلوآنزا در استان قم نیز توضیح داد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افرادی که در استان قم به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند، آنفلوآنزا مثبت تشخیص داده شدند.

او با بیان اینکه افزایش ابتلا به آنفلوآنزا در سایر استان‌های کشور نیز مشهود است، افزود: افزایش شیوع آنفلوآنزا در کشور به عنوان یک نگرانی مطرح نیست بلکه به عنوان یک هشدار مطرح است که می‌بایست پیشگیری بیشتری انجام دهیم.

وی با بیان اینکه ویروس‌ها به طور مداوم تغییر سوش می‌دهند، افزود: ما با یک سوش غیرقابل درمان و پیش‌بینی نشده مواجه نیستیم.

رییسی با بیان اینکه پایان موج بیماری مشخص نیست، توضیح داد: اگرچه این موج بیماری مشخص نیست، اما می‌توانیم پایان آن را پیش‌بینی کنیم. موج بیماری نسبت به تجربه‌های گذشته با تاخیر آغاز شده و تصور می‌کنم طی یک تا دو ماه آینده ادامه داشته باشد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان ابتلا به بیماری در اواخر بهمن و اسفند کاهش می‌یابد.