لابی بازیکن فوتبال با یک آقازاده برای مجوز خودرو

علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: همه ما باید کمک کنیم تا تیم ملی ایران بهترین نتایج ممکن را در رویداد‌های پیش‌رو کسب کند و باید تلاش شود بهترین دیدار‌های تدارکاتی پیش از جام جهانی فراهم شود.

به گزارش تابناک؛ علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت فوتبال و تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: همه ما باید کمک کنیم تا تیم ملی ایران بهترین نتایج ممکن را در رویداد‌های پیش‌رو کسب کند و باید تلاش شود بهترین دیدار‌های تدارکاتی پیش از جام جهانی فراهم شود.

وی افزود: از الآن تا جام جهانی قطعاً باید تمرکز بر تمرین باشد و برد و باخت دیگر آنچنان اهمیتی ندارد و بهترین کار، تمرین و شناسایی نواقص و رفع آن و تقویت نقاط قوت است. همه در انتظارند تا در جام جهانی فوتبال، تیم ایران با یک کادر فنی ایرانی، افتخار آفرینی کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: دو موضوع دیگر می‌بایست به صورت ویژه در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار گیرد. اولین موضوع مقابله با پدیده شوم بازیکن‌سالاری است. هیچ بازیکنی حق ندارد برای سرمربی و فدراسیون تعیین تکلیف کند. ماجرای رخ داده در پایان بازی با ازبکستان و دخالت‌های بیجا و غیرموجه یک بازیکن، باید مورد برخورد جدی فدراسیون فوتبال قرار گیرد. یک‌بار در بدنه فوتبال کشورمان، مدیری حضور داشت که در مقابل پدیده بازیکن سالاری به صورت محکم ایستاد و مقابله کرد و قطعاً از شخص آقای تاج با شناختی که از ایشان و ارتباطاشان داریم، توقع بیشتر است. آقای تاج نباید سکوت کند و عقب بنشیند. آقای تاج باید در مقابل این پدیده شوم و زشت بازیکن سالاری، محکم پشت سر سرمربی بایستد و با بازیکنان خاطی مقابله کند و رودربایستی نکند. الآن احساس می‌شود که رییس فدراسیون از بازیکنان ترس دارد. آقای تاج و آقای نبی شفاف کنند چه برخوردی با بازیکن خاطی کردند.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: یک بازیکن با نظر خودش و بدون نظر سرمربی، پنالتی آخر را نمی‌زند و به یک بازیکن دیگر محول می‌کند و باعث باخت تیم می‌شود. بعد به جای عذرخواهی در مقابل خبرنگاران حرف‌های نامربوط و بی‌ربط می‌زند تا اختلاف آفرینی در کشور ایجاد کند. آن بازیکن ادعای سراسر کذب مطرح می‌کند که از بالا نمی‌خواهند در کشور فوتبال رشد کند، حرف بسیار ناپخته که مشخص نیست چه کسانی در ذهن ایشان این مطلب را تثبیت کردند.

وی افزود: آن بازیکن بیاید شفاف کند که چگونه در سال‌های اخیر با آقازاده یکی از مسئولان ارشد دولتی ارتباط گرفت و با هماهنگی وی با دو بازیکن دیگر به دفتر او رفت تا مجوز خودرو بگیرد. آن موقع در آن جلسه، مشکلات یادش نبود.

خضریان مطرح کرد: آن آقای بازیکن شفاف کند که آیا با یکی از نزدیکان و اعضای نهاد ریاست جمهوری در قبل جام جهانی قطر ارتباط نگرفت تا خواسته‌هایش را پیش ببرد؟ مثل اینکه بالا تا وقتی خوب است که برای انسان‌ها و درخواست‌های شخصیشان نفع داشته باشد.

وی گفت: چه کسی به یک بازیکن چنین حقی را داده تا در سال‌های گذشته در تغییر و انتخاب سرمربی تیم ملی دخالت کند.

خضریان عنوان کرد: این بازیکن در وسط تمرینات می‌رود تا تبلیغ موتور سیکلت کند و تیزر یک کارخانه را ضبط کند. این بازیکن کارهایش در قطر را یادش نرود و بداند با چه افرادی در قطر همنشین بود و تصاویرش منتشر شد. الآن به برکت همین مردم و کشور از آن فضا فاصله گرفته و جایگاهی پیدا کرده و او نباید مغرور شود. علیرضا منصوریان در برنامه شب‌های فوتبالی گفت که در بهترین دوران تیم ملی نیز با آن تعداد اسطوره، هیچ وقت بازیکن سالاری حاکم نبوده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: همه باید بر اساس نظر رییس و فرمانده خود پیش روند. اینکه در گذشته در تیم ملی باند ایجاد کنند و با دو سه بازیکن دیگر فکر کنند اختیار کل فدراسیون در دستشان است، اصلاً اینطور نیست. قطعاً دیگر بازیکنان تیم ملی نیز به اندازه این بازیکن و دوستانش مهم‌اند و آنها هم باید بازی کنند و نظر بدهند. در تیم ملی خون هیچ‌کس رنگین‌تر از دیگر‌ی نیست.

خضریان عنوان کرد: امکاناتی که به اتفاق همین افراد به قول خودشان «بالا» رفتند و با فشار گرفتند را بیایند برای مردم بگویند. از حواله خودرو تا سربازی و سکه‌های ریاست جمهوری بعد از صعود جام جهانی قطر و کارت‌های هدیه یکی از بانک‌ها که بعد از جام جهانی قطر به آنها داده شد.

وی عنوان کرد: تیم ملی الآن در سید دوم جام جهانی با هدایت سرمربی ایرانی و با رتبه خوب در رده بندی فیفا قرار گرفته است. اما این بازیکن به جای اینکه کارش را بکند، پنالتیش اش را بزند و بازی‌اش را بکند، دنبال ایجاد اختلاف، تنش، درگیری و از بین بردن همدلی در تیم ملی و کشور است.

خضریان مطرح کرد: فدراسیون باید بساط این داستان‌ها را جمع کند. برخی بازیکنان یاد گرفته‌اند وقتی مقصرند و می‌بازند، بیایند یک توهین و ادعا‌های بی‌ربطی به نظام و دولت مطرح کنند تا از پاسخگویی فرار کنند. اگر مثلاً با یک بازیکن که در جام جهانی قطر مصاحبه زشت و زننده‌ای انجام داد، برخورد می‌شد در آن زمان، قطعاً الآن این بازیکن جدید چنین اقدامی نمی‌کرد.

وی مطرح کرد: الآن دیگر بازیکنان در سایر رشته‌ها با عرق ملی و تلاش می‌جنگند و یک صدم و یک هزارم امکانات امثال بازیکنان کنونی در تیم ملی فوتبال را ندارند و به جای بهانه‌های واهی نتایجی افتخار آفرینی برای کشور کسب کرده‌اند. در همین فدراسیون فوتبال بروید بیینید، چقدر فوتسالیست‌ها و یا همین بانوان فوتبالیست پاداش و امکانات گرفته‌اند؛ واقعاً ناچیز است.

این عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: اینکه تیم ملی فوتبال با همدلی و با یک کادر ایرانی در آمریکا حضور پیدا کند، مایه افتخار است. البته اگر کادر فنی تیم ملی متشکل از دستیاران سرمربی، تعدادشان زیاد است و یا نیاز به تقویت دارند، می‌بایست تقویت و ترمیم در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال در ایام جنگ دوازده روزه مطرح کرد: موضوعات دیگری هم بود که به صورت پیامکی در گذشته به آقای تاج مطرح کردم. ایشان مراقبت کنند. هزینه‌های گزاف و همراهان اضافه تیم ملی در سفرها، محل سؤال بود.

وی گفت: حضور سرمایه‌گذاران و تبلیغ ملک در دبی در اردوی تیم ملی هیچ دفاعی ندارد و باید متوقف شود. این کار‌ها به تیم ملی ضربه می‌زند. بار‌ها در گذشته گفتیم از سرمایه داران فاصله بگیرید. نگذارید بگویند مدیران و متولیان دنبال ارتباط با پولدار‌ها هستند. چرا باید فردی به اردوی تیم ملی بیاید تبلیغ خرید ملک در دبی را کند.

خضریان در پایان گفت: امیدوارم این حرف‌های بنده باعث شود تا تیم ملی فوتبال، بدون حاشیه حضوری قدرتمند در جام جهانی داشته باشد وگرنه حرف‌های بعدی که پیرامون وضعیت فوتبال با مردم عزیز درمیان خواهم گذاشت، صراحت بیشتری خواهند داشت.