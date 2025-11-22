به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار رحمان علیدوست در توضیح بیشتر اظهار کرد: تبلیغات فضای مجازی در خصوص صدور کارتهای پایان خدمت و معافیت سربازی از سوی سازمان وظیفه عمومی مورد تایید نبوده و اینگونه تبلیغات در خصوص صدورکارتها جعلی بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارند و در هیچ مرجع اداری و قانونی قابل اعتبار نبوده و این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال این مورد ندارد.
وی گفت: بحث جعل و دسیسه کارتهای پایان خدمت و معافیت سربازی نیز مانند سایر اسناد رسمی کشور همواره مورد توجه جاعلین بوده است که سازمان وظیفه عمومی فراجا با هوشمندسازی کارتهای پایان خدمت و معافیت و برقراری سامانه استعلام سیستمی با اداره گذرنامه و سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی راههای سوء استفاده افراد سودجو را به طور کامل محدود کرده است.
سردار علیدوست بیان کرد: افرادی که برای گریز از قانون در دام افراد سودجو گرفتار شدهاند و بابت دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت مبالغ هنگفتی را پرداخت کردهاند، برای طرح شکایت میبایست به مراجع قضایی مراجعه کرده تا از تداوم این گونه جرمها و کلاهبرداریها جلوگیری کنند.
بر اساس گزارش سایت پلیس، این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: تنها مرجع قانونی اطلاع رسانی قوانین و مقررات خدمت سربازی پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا در پیام رسانهای داخلی سازمان (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ میباشد و مشمولان و خانوادههای آنان از اعتماد به سایر منابع اطلاع رسانی خودداری کنند.