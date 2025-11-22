اسرائیل روزانه حاکمیت لبنان را نقض میکند، نه فقط از طریق حملات هوایی و شناسایی هوایی، بلکه با عبور نیروها از مرز، اشغال تپهها، یورش به روستاها و تخریب خانهها.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «العربی الجدید» (نیو عرب) در مقالهای به بررسی دیوار مرزی جدید رژیم صهیونیستی با لبنان پرداخته است که در ادامه آمده است.
هفته گذشته، منابع رسانهای گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی ساخت یک دیوار بتنی را در جنوب خط آبی – مرز به رسمیت شناختهشده بینالمللی با لبنان – میان روستای آویویم (در شمال اسرائیل) و پایگاه نظامی جالالدیر، مقابل شهرهای لبنانی مارونالرّاس و عیتارون آغاز کردهاند.
تصاویر منتشرشده در فضای آنلاین نشان میدهد بخشهایی از این ساختوساز فراتر از خط آبی امتداد یافته است؛ خطی که پس از عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل بهعنوان مرز موقت ترسیم شد.
بهگزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، دیوار حائل که گفته میشود یک تا دو کیلومتر در داخل خاک لبنان امتداد دارد، در نزدیکی یکی از پنج نقطه استراتژیکی قرار گرفته که اسرائیل همچنان در امتداد خط آبی در اشغال خود نگه داشته است.
علی شعیب خبرنگار المنار، توضیح داد که دیوار جدید در منطقه تحت کنترل اسرائیل ساخته میشود و به خاک لبنان تجاوز نمیکند. او توضیح داد که تخلف مربوط به پایگاه نظامی تازهتأسیس در جبلالبلاط، در جنوب عیتارون است؛ یکی از مناطقی که نیروهای اسرائیلی در جریان آتشبس آن را اشغال کردهاند.
نیکلاس بلانفورد، کارشناس مستقر در بیروت که مسائل سیاسی و امنیتی لبنان را پوشش میدهد، در گفتوگو با «العربی جدید» اظهار داشت که در لبنان اغلب زمانی که اسرائیلیها در شمال مانع فیزیکی میسازند، تصور میشود که کار در خاک لبنان انجام میشود، در حالی که ممکن است همچنان در سمت اسرائیلی خط آبی باشد.
او توضیح داد که این سردرگمی ناشی از آن است که «مانع فیزیکی بر اساس زمینهایی انتخاب شده برای امنیت اسرائیل ساخته میشود، نه مسیر دقیق خودِ خط آبی».
طبق توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل موظف بود پس از جنگ ویرانگر سال گذشته با حزبالله، بهطور کامل از جنوب لبنان خارج شود. اما در عوض، حضور خود را در پنج پست مرزی فراتر از مرزی که در جریان درگیری تصرف کرده بود حفظ کرده و میگوید تا زمانی که این جنبش مورد حمایت ایران خلع سلاح نشود، عقبنشینی نخواهد کرد.
واشنگتن نیز از موضع تلآویو حمایت کرده و هشدار داده است که لبنان ممکن است با یک کارزار گستردهتر اسرائیل روبهرو شود مگر اینکه گروه مسلح لبنانی سلاحهای خود را کنار بگذارد.
در ماههای اخیر، اسرائیل لبنان را به تشدید نظامی جدیدی تهدید کرده و مدعی است که ارتش لبنان در برچیدن سریع زرادخانه حزبالله ناکام مانده است.
یونیفیل روز جمعه اعلام کرد دیواری که اسرائیل طی چند هفته گذشته میان عیتارون و مارونالرّاس ساخته، در جنوب خط آبی قرار دارد؛ یعنی در سوی اسرائیلی مرز.
با این حال، بررسیهای اخیر که توسط نیروهای حافظ صلح انجام شده، تأیید میکند بخشهای تازهساز دیوار اسرائیل در نزدیکی یارون از خط آبی عبور کرده و وارد خاک لبنان شدهاند و بیش از ۴ هزار مترمربع از زمین لبنانی را جدا کردهاند.
نیروی موقت سازمان ملل، که با ارتش لبنان برای تثبیت آتشبس میان اسرائیل و حزبالله همکاری میکند، اعلام کرد که «حضور و ساختوساز اسرائیل در خاک لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است»؛ اشارهای به قطعنامهای که به جنگ ۲۰۰۶ میان اسرائیل و حزبالله پایان داد.
این هیئت بار دیگر ارتش اسرائیل را ترغیب کرد که بهطور کامل به خط آبی پایبند باشد و از تمام مناطقی که در شمال آن قرار دارند عقبنشینی کند. این هیئت تکرار کرد: «ما بار دیگر از ارتش اسرائیل میخواهیم که به خط آبی در تمام طول آن احترام بگذارد و از همه مناطق شمال آن خارج شود.»
اسرائیل هرگونه نقض مرز ترسیمشده توسط سازمان ملل را رد کرده و اصرار دارد که مانع جدید کاملاً در داخل قلمرو خود قرار دارد. لبنان قصد دارد برای ساخت دیوار بتنی T-wall از سوی اسرائیل، شکایتی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد.
ساخت دیوارهای مرزی توسط اسرائیل برای لبنان موضوع جدیدی نیست. تلآویو از سال ۲۰۱۲ ساخت یک دیوار بتنی در امتداد مرز اسرائیل–لبنان را آغاز کرد. تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵ کیلومتر از آن ساخته شده بود. طبق اعلام ارتش اسرائیل، ساختوساز در سال ۲۰۲۲ بهعنوان بخشی از برنامه گستردهتر تقویت مرز از سر گرفته شد.
حسین شکر، پژوهشگر سیاستگذاری در دانشگاه آمریکایی بیروت گفت: «فکر میکنم ماجرا به اینجا ختم نمیشود. اسرائیل برای تکمیل دیوار فشار خواهد آورد.» او افزود که ارتش اسرائیل احتمالاً از «قدرت برتر» خود استفاده کرده و شاید بخشهایی از دیوار را به داخل خاک لبنان گسترش دهد.
بهگفته این تحلیلگر منازعه، فعالیت ساخت دیوار بخشی از الگوی ادامهدار نقضهای اسرائیل است که خطر تشدید تنش را افزایش داده و فشار بیشتری بر آتشبس شکننده موجود وارد میکند.
از نظر شکر، ساخت دیوار جدید بازتابدهنده ترس دائمی اسرائیل از حمله زمینی احتمالی از سوی لبنان است؛ نگرانیای که از حمله ۷ اکتبر حماس تشدید شده است. او معتقد است بخش جدید دیوار – که وارد خاک لبنان نمیشود – نشان میدهد اسرائیل از سر نگرانیهای امنیتی عمل میکند.
با این حال، این متخصص تأکید کرد: «اگر فرصت فراهم شود، اسرائیل احتمالاً زمینهای بیشتری را در لبنان الحاق خواهد کرد؛ همانطور که بهدنبال گسترش مشابه در سوریه، مصر و اردن است، شبیه آنچه در کرانه باختری و غزه میبینیم.»
بههمینگونه، علی رزق، تحلیلگر امنیتی و سیاسی مستقر در بیروت، گفت اسرائیل قصد دارد حضور خود را در خاک لبنان گسترش دهد، زیرا پیشتر نیز در آن مناطق نفوذ زمینی انجام داده است.
او پیشبینی کرد: «یک امکان کاملاً واقعبینانه این است که آنها تلاش کنند سناریویی شبیه سوریه را در لبنان دنبال کنند»، و افزود که تنها مانع این مسئله حزبالله است؛ موضوعی که فشار شدید برای خلع سلاح آن را توضیح میدهد.
بهگفته این ناظر سیاسی، ساخت دیوارها ممکن است با هدف جلب رضایت پایگاه سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، انجام شود و او را در داخل بهعنوان یک «حامی و محافظ» نشان دهد. او ادامه داد این اقدام میتواند حرکتی برای بهرهبرداری از ضعف کنونی حزبالله باشد، بهطوری که به اسرائیل اجازه میدهد کنترل بیشتری را در امتداد مرز اعمال کند.
از زمان جنگ سال گذشته، اسرائیل اقداماتی را برای تقویت کنترل سرزمینی خود در داخل لبنان دنبال کرده است؛ از جمله تقویت مانع فیزیکی در امتداد مرزهای شمالی، در حالی که همزمان نشانههایی از تلاش برای گسترش حضور خود در کشور همسایه بروز داده است.
گزارشها درباره ساخت دیوار جدید با نقضهای مکرر توافق آتشبس با لبنان همزمان شده است. در هفتههای اخیر، اسرائیل حملات هوایی خود را در سراسر جنوب لبنان تشدید کرده و مدعی است که جنگجویان و تجهیزات حزبالله را هدف قرار میدهد.
نزدیک به یک سال پس از آتشبسی که به آخرین جنگ لبنان–اسرائیل پایان داد، یونیفیل نزدیک به ۷۰۰۰ مورد نقض حریم هوایی و بیش از ۲۴۰۰ فعالیت نظامی زمینی و هوایی از سوی اسرائیل را ثبت کرده است. بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله دستکم ۱۰۰ غیرنظامی، در حملات اسرائیل در لبنان کشته شدهاند؛ تنها از ابتدای نوامبر تاکنون ۱۵ نفر جان باختهاند.
یونیفیل روز یکشنبه خود هدف آتش از یک پست ارتش اسرائیل در جنوب لبنان قرار گرفت؛ حادثهای که نیروی تثبیتکننده آن را «نقض جدی» قطعنامه ۱۷۰۱ خواند، قطعنامهای که هرگونه نیروهای مسلح در جنوب به جز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و ارتش لبنان را ممنوع میکند. نیروهای حافظ صلح تأکید کردند که این نخستین بار نیست که اقدامات اسرائیل کارکنان آنها را در معرض خطر قرار میدهد.
علی رزق اظهار داشت: «در ماه گذشته، حملات اسرائیل بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. آنها عمق بیشتری از خاک لبنان را هدف قرار میدهند» و این را تشدید تنش در تمام جبههها دانست. او بهطور خاص به نفوذ اخیر اسرائیل به شهر بلیدا اشاره کرد. پس از آن حادثه، ژنرال جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، هشدار داد که ارتش لبنان هرگونه عملیات زمینی اسرائیل در مناطق آزادشده جنوب را دفع خواهد کرد.
این تحلیلگر تأکید کرد که ساخت دیوار جدید تنها یکی از جنبههای گستردهتر وضعیت در لبنان است؛ جایی که اولویت اصلی لبنان تضمین عقبنشینی اسرائیل از پنج موضع اشغالی، متوقف کردن حملات آن و تعهد به رعایت آتشبس است.
بلانفورد گفت: اسرائیل روزانه حاکمیت لبنان را نقض میکند، نه فقط از طریق حملات هوایی و شناسایی هوایی، بلکه با عبور نیروها از مرز، اشغال تپهها، یورش به روستاها و تخریب خانهها.
این مشاور امنیتی اشاره کرد که نیروهای اسرائیلی در سمت لبنانی خط آبی ویرانی گستردهای به بار آوردهاند؛ دهها روستا تخریب شده و پوشش گیاهی ریشهکن شده است.
شکر نیز خاطرنشان کرد که فراتر از ساخت دیوار، حملات هوایی اسرائیل و گلولهباران زمینهای کشاورزی در روستاهای مرزی جنوبی تهدیدی بسیار جدیتر محسوب میشود و معیشت ساکنان را قطع میکند. او گفت بهعنوان مثال در عیتارون، حملات اسرائیل که بیش از یکسوم روستا را هدف قرار داده، مانع دسترسی ساکنان به زمینهای کشاورزی شده که بیشتر خانوادههای محلی از آن ارتزاق میکنند.
این متخصص لبنان تأکید کرد: «هدف این است که با نابودی وسایل معیشت مردم، زندگی برای آنها روزبهروز دشوارتر شود.» او استدلال کرد که با فلج کردن کشاورزی، اسرائیل شرایطی ایجاد میکند که مردم را به جابهجایی اجباری سوق میدهد و ماندن در محل را غیرممکن میکند.