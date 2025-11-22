مدارس این استان فردا غیرحضوری شد

استاندار خراسان رضوی گفت: به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد فردا نیز به صورت غیر حضوری برقرار خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ غلامحسین مظفری اظهار کرد: به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد فردا نیز به صورت غیر حضوری برقرار خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با تصمیم گیری‌های انجام شده و به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد و برخی نقاط دیگر تعطیل و دانش آموزان به صورت غیرحضوری آموزش را دنبال خواهند کرد.

وی گفت: تصمیم گیری این بود که مدارس مشهد امروز (شنبه) و فردا (یکشنبه) تعطیل شوند و ادارات دایر خواهند بود و مشکلی در این زمینه نداریم چرا که بیشترین گسترش بر اساس برآورد‌ها در بین دانش آموزان و مدارس بوده است و آنها غیرحضوری هستند.