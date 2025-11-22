میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس این استان فردا غیرحضوری شد

استاندار خراسان رضوی گفت: به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد فردا نیز به صورت غیر حضوری برقرار خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۹۳
| |
858 بازدید
مدارس این استان فردا غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ غلامحسین مظفری اظهار کرد: به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد فردا نیز به صورت غیر حضوری برقرار خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با تصمیم گیری‌های انجام شده و به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد و برخی نقاط دیگر تعطیل و دانش آموزان به صورت غیرحضوری آموزش را دنبال خواهند کرد.

وی گفت: تصمیم گیری این بود که مدارس مشهد امروز (شنبه) و فردا (یکشنبه) تعطیل شوند و ادارات دایر خواهند بود و مشکلی در این زمینه نداریم چرا که بیشترین گسترش بر اساس برآورد‌ها در بین دانش آموزان و مدارس بوده است و آنها غیرحضوری هستند.

