استخدام شرخر؛ از وصول چک تا سفارش خودکشی!

به گزارش تابناک به نقل از تبیان؛ در گوشه‌کنار‌های فضای مجازی، خشونت دقیقا مثل هر خدمت دیگری نرخ دارد! یکی، دو میلیون می‌دهد «آمار طرف» را دربیاورند، یکی دیگر برای وصول چکش حاضر است نیم میلیارد هزینه کند. اما عجیب‌ترین سفارش، درخواست ۱۰ میلیون تومانی فردی است که میخواهد به شکل آرام و طبیعی کشته شود!

در همین کانال‌ها، شرخر‌ها هم خودشان را معرفی کرده‌اند؛ با جمله‌هایی شبیه کارگران روزمُزد: «اکیپ دارم»، «تنها می‌رم»، «پروژه سنگین انجام می‌دم». تخصص‌شان، اما به جای فنی و خدماتی؛ قلدری است!

پول همه پروژه‌ها اول به «صندوق گروه» می‌رود؛ یعنی حساب مدیر. خفت‌گیر بعد از انجام کار باید عکس و فیلم بدهد تا سهمش را بگیرد. سفارش‌ها از تهران، مشهد، اهواز و حتی فجیره امارات ثبت شده؛ بازاری کوچک، اما بی‌مرز.