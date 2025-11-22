میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استخدام شرخر؛ از وصول چک تا سفارش خودکشی!

در گوشه‌کنارهای فضای مجازی، خشونت دقیقا مثل هر خدمت دیگری نرخ دارد! یکی، دو میلیون می‌دهد «آمار طرف» را دربیاورند، یکی دیگر برای وصول چکش حاضر است نیم میلیارد هزینه کند. اما عجیب‌ترین سفارش، درخواست ۱۰ میلیون تومانی فردی است که میخواهد به شکل آرام و طبیعی کشته شود!
کد خبر: ۱۳۴۱۵۸۹
| |
985 بازدید
|
۲
استخدام شرخر؛ از وصول چک تا سفارش خودکشی!

به گزارش تابناک به نقل از تبیان؛ در گوشه‌کنار‌های فضای مجازی، خشونت دقیقا مثل هر خدمت دیگری نرخ دارد! یکی، دو میلیون می‌دهد «آمار طرف» را دربیاورند، یکی دیگر برای وصول چکش حاضر است نیم میلیارد هزینه کند. اما عجیب‌ترین سفارش، درخواست ۱۰ میلیون تومانی فردی است که میخواهد به شکل آرام و طبیعی کشته شود!

در همین کانال‌ها، شرخر‌ها هم خودشان را معرفی کرده‌اند؛ با جمله‌هایی شبیه کارگران روزمُزد: «اکیپ دارم»، «تنها می‌رم»، «پروژه سنگین انجام می‌دم». تخصص‌شان، اما به جای فنی و خدماتی؛ قلدری است!

پول همه پروژه‌ها اول به «صندوق گروه» می‌رود؛ یعنی حساب مدیر. خفت‌گیر بعد از انجام کار باید عکس و فیلم بدهد تا سهمش را بگیرد. سفارش‌ها از تهران، مشهد، اهواز و حتی فجیره امارات ثبت شده؛ بازاری کوچک، اما بی‌مرز.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استخدام فضای مجازی خشونت شرخر
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویر جنجالی علی دایی و ساسی مانکن
ادعای بیرانوند درباره ترس از فضای مجازی
طناز طباطبایی، بازیگری که فقط با رخت عزا دیده می‌شود!
وقتی مجرم ستاره می‌شود
عکس عروسی ایرانی اِبرو گندش؛ همسر اول رضا ضراب
ازدواج و بارداری پرستاران در این بیمارستان‌ها قدغن شد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
15
پاسخ
جامعه ای که ساختین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
9
پاسخ
وقتی از دادگستری بخاطر اما و اگر ها چیزی ساخته نیست وقتی برای قاضی قناعت وجدانی حاصل نشده باشد وقتی دادگاه ان کارایی لازم را ندارن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005d0X
tabnak.ir/005d0X