انصارالله هشدار جدی به عربستان صادر کرد

مسئولان جنبش انصارالله یمن به عربستان سعودی نسبت به پیامدهای جنگ افروزی جدید علیه این کشور در راستای نقشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار دادند.

عبدالله النعیمی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان از حملات هشت ساله علیه یمن درس نگرفت؛ حملاتی که با ائتلاف عربی، آمریکایی-صهیونیستی آغاز کرد و یمن در آن شرایط حتی یک موشک هم نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی اضافه کرد: آمریکا، بن سلمان را به میان این معرکه خواهد انداخت و بعد او را رها می‌کند؛ همان طور که نتانیاهو را رها کرد.

علی القحوم عضو دفتر سیاسی این جنبش نیز تصریح کرد: عربستان باید واقعیت‌های جدید در یمن را به عنوان یک کشور بپذیرد. انقلاب یمن برآمده از خواست مردم این کشور است.

وی بیان کرد: مسیر صلح مشخص است و درهای آن اگر عربستان برای تحقق صلح جدی باشد باز است. صلح با توقف تجاوزات، پایان دادن به اشغالگری، لغو محاصره و بازسازی مناطق آسیب دیده و همچنین آزادسازی اسرا محقق می‌شود. آنگاه یمنی‌ها می‌توانند مشکلاتشان را در فضایی آرام و با ثبات بدون مداخلات خارجی حل کنند.

