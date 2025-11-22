میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزییات پرونده ضارب یکی از بازیگران سرشناس

دوم شهریور ماه ۱۴۰۳، «صابر ابر» در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امنیت شخصی زندگی من و اطرافیانم با حضور یک فرد مزاحم طی چند سال اخیر دستخوش ناامنی شده و هر اتفاقی برایم بیفتد توسط «ب. ب» انجام شده است.»
کد خبر: ۱۳۴۱۵۴۵
| |
1211 بازدید
|
۱
جزییات پرونده ضارب یکی از بازیگران سرشناس

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ شهریور ماه ۱۴۰۳، «صابر ابر» بازیگر سرشناس ایرانی در صفحه اینستاگرام خود از تهدید‌ها و مزاحمت‌های یک فرد مزاحم خبر می‌دهد. «اعتماد» پس از این موضوع با «مرتضی کلهری» وکیل این بازیگر سینما گفت‌وگویی انجام می‌دهد و در ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، گزارشی تحت عنوان «فرد مزاحم با چاقو صابر ابر را مصدوم کرده است» منتشر می‌کند. حالا با گذشت یک سال از این ماجرا و با اتمام مراحل قانونی، این فرد مزاحم با صدور رای دادگاه محکوم شده و وکیل صابر ابر جزییات بیشتر پرونده را شرح داده است.

به گزارش اعتماد، دوم شهریور ماه ۱۴۰۳، «صابر ابر» در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امنیت شخصی زندگی من و اطرافیانم با حضور یک فرد مزاحم طی چند سال اخیر دستخوش ناامنی شده و هر اتفاقی برایم بیفتد توسط «ب. ب» انجام شده است.» این پست ازسوی کاربران فضای مجازی خصوصا جامعه هنری با واکنش‌های منفی مواجه شد، این درحالی است که اواخر آبان ماه امسال فردی که با چاقو صابر ابر، بازیگر سرشناس سینمای ایران را مجروح کرده بود با صدور رای دادگاه به ۱۶ ماه حبس و پرداخت سه دهم درصد دیه کامل محکوم شده است. این فرد همچنین درخصوص توهین حکم به پرداخت ششصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

«مرتضی کلهری» وکیل صابر ابر در مورد جزییات این پرونده به «اعتماد» می‌گوید: «صابر ابر در سال ۱۳۹۸ به اصرار یک فرد که مالک ملک ساختمانی در خیابان میرزای‌شیرازی تهران بوده، جهت برپایی کافه و گالری، ملک را اجاره می‌کند. با توجه به اینکه ملک بسیار قدیمی و مخروبه بوده، صابر ابر با درنظر گرفتن جمیع شرایط از این کار امتناع می‌کند، اما با اصرار‌های شدید این فرد، تحت شرایطی می‌پذیرد، اما این فرد در طول ماه‌های بازسازی مرتبا به ساختمان مراجعه و برای تیم اجرایی مزاحمت ایجاد می‌کند تا اینکه یک روز این فرد با در بسته ساختمان مواجه می‌شود و با لگد به در می‌کوبد و در و چهارچوب چوبی می‌شکند. این فرد وارد ملک می‌شود و به صابر ابر فحاشی می‌کند. با مزاحمت‌های مکرر این فرد درنهایت در شهریور ۱۴۰۱ فعالیت ساختمان متوقف و بیش از ۳۰ پرسنل بیکار می‌شوند. وقتی ما خواستار انفساخ قرارداد شدیم، این فرد یک شب درحالی که صابر ابر در خیابان میرزای‌شیرازی در کنار ماشینش به انتظار دوستی ایستاده بوده، ناگهان به او حمله و با ضربات دسته چاقو صابر ابر را مجروح می‌کند. ما مجدد از او شکایت کردیم و با شکایت ما این فرد بازداشت، اما بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد می‌شود.» کلهری در ادامه می‌گوید: «این فرد در خلال بازسازی ملک با مطرح کردن ادعای شراکت با صابر ابر در شهرداری و... باعث بروز مشکلاتی می‌شود که همان سال با شکایت صابر ابر، توسط دادگاه صالح محکوم می‌شود که حال با گذشت این چند سال با اقدامات و کار‌هایی که مالک انجام داده به نظر می‌رسد هدف او از ابتدا اجاره ملک نبوده است. این فرد در طول این سال‌ها شکایت‌های بی‌شماری علیه صابر ابر انجام داده که هیچ یک منجر به صدور رای علیه صابر ابر نشده است.

در دادگاه حقوقی و کیفری رای به نفع صابر ابر صادر شده است

این وکیل دادگستری در مورد صدور رای دادگاه نیز می‌گوید: «تیر ماه سال گذشته این فرد با چاقو به صابر ابر حمله کرده که در همین راستا شعبه ۱۰۳۳ دادگاه کیفری با استناد بر گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود و سایر امارات رای صادر کرده است؛ دادگاه بزهکاری متهم را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعدد جرایم) و مواد ۶۰۸، ۶۱۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی درخصوص اتهام توهین حکم به پرداخت ششصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و درخصوص اتهام تهدید با چاقو حکم به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری و درخصوص اتهام ضرب و جرح عمدی حکم به پرداخت سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم پشت گوش راست در حق شاکی (صابر ابر) رای صادر شده است. همچنین در پرونده حقوقی که خواسته صابر ابر انفساخ قرارداد اجاره به جهت اینکه مالک پس از عقد اجاره خود مانع انتفاع از آن شده، مطرح بوده و با تمام کارشکنی‌های این فرد در روند رسیدگی به پرونده ازجمله درگیری با کارشناس پرونده در دادگاه، شعبه ۴ دادگاه حقوقی شهید بهشتی رای را به نفع صابر ابر مبنی بر انفساخ قرارداد اجاره صادر کرده که مالک مکلف به پرداخت خسارت در حق خواهان (صابر ابر) شده است.»

مرتضی کلهری، وکیل صابر ابر همچنین می‌گوید: «با این حال در تمام این مدت که این فرد با قید وثیقه آزاد بوده، مرتبا با برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌هایی که جایگاهی در میان مردم ندارند، مصاحبه انجام داده و مدعی شده که تمامی ادعا‌های صابر ابر کذب است و ایشان هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات ادعا‌های خود ندارد و اسناد و مدارکی را با هوش مصنوعی ساخته و جای مظلوم و ظالم عوض شده است. این درحالی است که ما در تمام این مدت صبر کردیم و منتظر ماندیم پروسه قانونی در مسیر خود طی و همه چیز روشن شود، اما حالا در صورتی که این خبرگزاری‌ها و صفحات زرد اجتماعی برخی رسانه‌ها به صورت عمومی عذرخواهی نکنند این حق برای ما محفوظ است که به جرم نشر اکاذیب از آنها شکایت کنیم. قصد ما صرفا از مطرح کردن عمومی این موضوع در سطح جامعه این است که مشخص شود با سودجویی و بی‌اخلاقی نمی‌توان با اعتبار، جان و امنیت انسان‌ها در جامعه بازی کرد و آن را از بین بُرد و هیچ‌کس هم خبردار نشود و دم برنیاورد.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صابر ابر ضارب خسارت بازیگر وثیقه هوش مصنوعی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکسی از تیپ متفاوت نفس بازغی در باشگاه
الناز شاکردوست و خواهرش در یک قاب
ماشین الناز شاکردوست در پارکینگ گم شد!+عکس
عکس: شادمانی نعیمه نظام‌دوست برای رفع اتهام از پژمان
استوری حاشیه‌ساز سیاوش خیرابی برای روز جهانی مرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
3
پاسخ
اینهمه آدم کتک می خورند ، هیچی نمی نمویسید از اصل خبط کار
حالا یک آدم سرشناس تا تلنگر بهش می خوره
زمین و زمان را پر می کنید که ایهاالناس کتش زدند ، گردنبدن طلاش را جلوی گالریش از گردنش قاپیدن ، کارت بانکیش را کپی کردن و حسابش خالی شد ، خانه ش را توی ولنجک دزد زد و ....

انگار شما فقط رسانه ی سالبریتی ها شدید !
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۱ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
مهریه حق زن نیست!/ زوایای عجیب قانون ایرانی به روایت استاد دانشگاه مون‌پلیه  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005czp
tabnak.ir/005czp