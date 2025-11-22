میلی صفحه خبر لوگو بالا
زلنسکی: طرح ترامپ را نمی‌پذیریم!

رئيس‌جمهور اوکراین روز جمعه طرح ۲۸ ماده‌ای ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین را رد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۴۲
| |
5 بازدید
زلنسکی: طرح ترامپ را نمی‌پذیریم!

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز جمعه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ در نطقی تلویزیونی به‌طور رسمی با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با روسیه مخالفت کرد و آن را «از دست دادن کرامت ملی» خواند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زلنسکی با اعتراف به اینکه اوکراین در «یکی از دشوارترین لحظات تاریخ خود» قرار دارد، گفت ایالات متحده فشار بی‌سابقه‌ای به کی‌یف وارد می‌کند تا طرح ۲۸ ماده‌ای ترامپ را بپذیرد. او تأکید کرد که حاضر به پذیرش این طرح نیست، اما همزمان هشدار داد که سرپیچی از واشنگتن ممکن است باعث از دست دادن «شریک اصلی» اوکراین شود.دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به موضع زلنسکی گفت: «او باید همین حالا مذاکره کند، وگرنه هر روز قلمرو بیشتری از دست خواهد داد.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز تأیید کرد که مسکو متن پیشنهادی آمریکا را دریافت کرده و آن را «مبنای ممکن برای یک توافق صلح پایدار» توصیف کرد.او افزود: «اگر کی‌یف این پیشنهاد را رد کند، پیروزی‌های اخیر روسیه از جمله تصرف شهر کوپیانسک در شمال شرق اوکراین، به‌ناچار در دیگر مناطق کلیدی نیز تکرار خواهد شد.»


دونالد ترامپ برای پذیرش این طرح توسط کی‌یف تا ۲۷ نوامبر (پنج روز دیگر) مهلت تعیین کرده و گفته تنها در صورت پیشرفت سریع مذاکرات ممکن است این ضرب‌الاجل تمدید شود.زلنسکی اعلام کرد که به‌زودی «پیشنهادهای جایگزین» خود را ارائه خواهد داد. او همچنین روز جمعه با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و چند مقام ارشد وزارت دفاع این کشور تلفنی به مدت یک ساعت گفت‌وگو کرد؛ اقدامی که بسیاری آن را تلاش برای خریدن زمان تفسیر می‌کنند.تصمیم آمریکا برای پیش بردن این طرح بدون هماهنگی با اروپا، خشم رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته است. آلمان، فرانسه و بریتانیا بلافاصله پس از اطلاع از جزئیات طرح، گفت‌وگوهای اضطراری با زلنسکی را آغاز کردند تا دوباره خود را در این روند وارد کنند.

آلمان تأکید کرد که هرگونه توافق باید بر اساس خطوط فعلی جبهه باشد، نه پیشنهاد آمریکا. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد گفت‌وگوهای فشرده درون اتحادیه اروپا ضروری است و نشست‌های فوق‌العاده‌ای در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ برگزار خواهد شد.در حالی که برخی رهبران اروپایی همچنان شعار «حمایت بی‌قیدوشرط» از اوکراین را تکرار می‌کنند، برخی دیگر به‌طور خصوصی می‌گویند طرح آمریکا ممکن است گفت‌وگوهای سخت اما اجتناب‌ناپذیری را در داخل اروپا به راه بیندازد.

برچسب ها
اوکراین زلنسکی ترامپ پایان جنگ جنگ اوکراین روسیه روسیه و اوکراین خبر فوری
