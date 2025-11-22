اسپیس‌ایکس نسخه ارتقایافته بوستر موشک استارشیپ خود را شامگاه پنج‌شنبه به وقت محلی، در جنوب تگزاس به محل پرتاب منتقل کرد؛ اما تنها چند ساعت بعد، انفجاری در داخل آن رخ داد. این حادثه در مراحل بسیار اولیه فرآیند رخ داد؛ در حالیکه موتورهای موشکی هنوز حتی روی بوستر نصب نشده بودند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در طول توسعه استارشِپ، چندین پرتاب پیشین دچار انفجار یا شکست شده‌اند: به‌عنوان مثال، نمونه چهارم، پس از آزمایش ایستای موتور در ماه مه ۲۰۲۰ منفجر شد. نمونه هشتم در دسامبر ۲۰۲۰ پس از صعود به ارتفاع حدودی ۱۲٫۵ کیلومتر، به علت فشار پایین در مخزن هدر متان هنگام فرود منفجر شد. در فوریه ۲۰۲۱،‌ نمونه نهم به دلیل عدم راه‌اندازی مجدد یکی از موتورهای رپتور هنگام فرود، چپ شد و منفجر شد. نمونه دهم نیز در مارس ۲۰۲۱ پس از یک فرود سخت و ترک‌خوردگی پایه و نشتی احتمالی سوخت، حدود هشت دقیقه بعد منفجر شد. همچنین در مارس همان سال، نمونه یازدهم در ارتفاع پایین‌تر و در مدت نزول بر اثر نشت متان یا اشکال در پمپ سوخت منفجر شد.

اسپیس‌ایکس امروز در پستی در ایکس اعلام کرد که در حال انجام «آزمایش فشار سیستم گاز» بوده که انفجار رخ داده است. این بوستر نخستین قطعه اصلی از چیزی بود که اسپیس‌اکس از آن به عنوان استارشیپ نسخه سه یا «V3» یاد می‌کند؛ عنصری حیاتی در برنامه آمریکا برای رسیدن به ماه و مریخ.