میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پروژه ماسک دوباره به بن‌بست رسید

موشک ماهواره‌بر استارشیپ در جدیدترین تلاش شرکت ایلان ماسک برای پرتاب، دوباره منفجر شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۲۸
| |
568 بازدید

پروژه ماسک دوباره به بن‌بست رسید

اسپیس‌ایکس  نسخه ارتقایافته بوستر موشک استارشیپ خود را شامگاه پنج‌شنبه به وقت محلی، در جنوب تگزاس به محل پرتاب منتقل کرد؛ اما تنها چند ساعت بعد، انفجاری در داخل آن رخ داد. این حادثه در مراحل بسیار اولیه فرآیند رخ داد؛ در حالیکه موتورهای موشکی هنوز حتی روی بوستر نصب نشده بودند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در طول توسعه استارشِپ، چندین پرتاب پیشین دچار انفجار یا شکست شده‌اند: به‌عنوان مثال، نمونه چهارم، پس از آزمایش ایستای موتور در ماه مه ۲۰۲۰ منفجر شد.  نمونه هشتم در دسامبر ۲۰۲۰ پس از صعود به ارتفاع حدودی ۱۲٫۵ کیلومتر، به علت فشار پایین در مخزن هدر متان هنگام فرود منفجر شد.  در فوریه ۲۰۲۱،‌ نمونه نهم به دلیل عدم راه‌اندازی مجدد یکی از موتورهای رپتور هنگام فرود، چپ شد و منفجر شد.  نمونه دهم نیز در مارس ۲۰۲۱ پس از یک فرود سخت و ترک‌خوردگی پایه و نشتی احتمالی سوخت، حدود هشت دقیقه بعد منفجر شد. همچنین در مارس همان سال، نمونه یازدهم در ارتفاع پایین‌تر و در مدت نزول بر اثر نشت متان یا اشکال در پمپ سوخت منفجر شد.

اسپیس‌ایکس امروز در پستی در ایکس اعلام کرد که در حال انجام «آزمایش فشار سیستم گاز» بوده که انفجار رخ داده است. این بوستر نخستین قطعه اصلی از چیزی بود که اسپیس‌اکس از آن به عنوان استارشیپ نسخه سه یا «V3» یاد می‌کند؛ عنصری حیاتی در برنامه آمریکا برای رسیدن به ماه و مریخ.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استارشیپ اسپیش ایکس ماهواره بر ایلان ماسک سفر به ماه خبر فوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: ورود خیره‌کننده و موفق استارشیپ به جو زمین
علت انفجار موشک «استارشیپ» چه بود؟
چرا میگن هرگز کسی واقعا به ماه سفر نکرده!
انفجار دوباره فضاپیمای استارشیپ در هوا
گوشی Vivo T2 5G چه مشخصاتی دارد؟
استارشیپ به فضا رسید
هدیه ویژه و فضایی ایلان ماسک به مادرش+عکس
بی نیازی ایران از ماهواره‌برهای غول‌پیکر با موتور آرش
"استارشیپ" در کمال ناباوری منفجر شد
عکس | عجیب‌ترین و پیشرفته‌ترین موشک جهان
پرتاب استارشیپ 6 در حضور دونالد ترامپ
ناسا به ماه بازمی‌گردد
قدرتمندترین موشک جهان آماده پرتاب شد
موشک فوق‌ سنگین ایلان ماسک دوباره سر پا شد
برنامه عجیب ایلان ماسک برای پرواز بعدی
دو کشور هند و ژاپن با هم به ماه می‌روند
پرتاب موشک بزرگ «استارشیپ» لغو شد
میلیاردر ژاپنی ۸ نفر را به ماه می‌برد
«ذوالجناح» عضو جدید اسکادران ماهواره‌بر ایرانی شد
کاوشگر چین همچنان رکورددار حضور در ماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005czY
tabnak.ir/005czY