روایت حسین طائب از نقطه اوج و فرود اسرائیل

حسین طائب مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دشمن برنامه‌ریزی دقیقی برای هدف قرار دادن پدافند، سلسله مراتب فرماندهی و مراکز حساس ایران انجام داده بود اما با غافلگیری استراتژیک و پاسخ سریع نیروهای ایرانی مواجه شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۸۶
| |
897 بازدید

نقطه اوج و فرود اسرائیل به روایت طائب/ رییس پیشین سازمان اطلاعات سپاه چه توضیحاتی درباره شرایط بعد از طوفان الاقصی داد؟

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، حسین طائب مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ظهر جمعه در سلسله نشست‌های اتحاد مقدس که در مجتمع آموزشی شهید آیت‌الله صدوقی (ره) برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف راهبردهای دشمن و دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوازده‌روزه پرداخت و تاکید کرد: روند شکست‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی از ابتدای قرن بیست و یکم تاکنون نشان‌دهنده افول مداوم این رژیم است.

 وی افزود: اسرائیل نقطه اوج قدرت خود را در سال ۱۹۴۸ تجربه کرد، اما از جنگ طوفان الاقصی به بعد روند زوال آن آغاز شد.

طائب با اشاره به اسناد راهبردی آمریکا گفت: آمریکایی‌ها از سال ۱۹۹۷ پیش‌بینی کرده بودند که اگر پنج سال به ایران فرصت داده شود، تهران به تهدید منطقه‌ای بدل خواهد شد و بر اساس همین محاسبات نادرست، برنامه ۲۵ ساله تا سال ۲۰۲۵ برای تثبیت هژمونی جهانی خود تدوین کردند.

وی ادامه داد: آخرین سند امنیت ملی آمریکا، ایران را به عنوان ارائه‌دهنده منطق جدید حکمرانی به جهان معرفی کرده و آن را اصلی‌ترین تهدید برای منافع آمریکا دانسته است.

وی‌اضافه کرد: آمریکا چین را رقیب اصلی و روسیه را عامل بالقوه جنگ جهانی برشمرده و هدف خود را پیش از هر چیز مهار ایران عنوان کرده است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران به تشریح راهبرد جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و گفت: آمریکا و اسرائیل با طراحی جنگ هیبریدی قصد داشتند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنند و در این سناریو بخش امنیتی توسط اسرائیل و بخش نرم آن توسط آمریکا هدایت می‌شد.

وی افزود: دشمن برنامه‌ریزی دقیقی برای هدف قرار دادن پدافند، سلسله مراتب فرماندهی و مراکز حساس ایران انجام داده بود اما با غافلگیری استراتژیک و پاسخ سریع نیروهای ایرانی مواجه شد.

وی گفت: دشمنان پیش‌بینی می‌کردند شاخص‌های امید به آینده، اعتماد به حکومت و همبستگی اجتماعی در ایران کاهش یابد، اما این جنگ این سه شاخص را معکوس و وحدت ملی را تقویت کرد.

 طائب همچنین با اشاره به برآوردهای فرماندهان آمریکایی اظهار کرد: مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام، اعتراف کرده است که پدافند آمریکا قادر به مقابله با موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران نیست.

وی در ادامه به اختلافات راهبردی واشنگتن و تل‌آویو پس از قدرت‌نمایی ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا خواستار پایان جنگ و حرکت به سمت مذاکره است اما اسرائیل به دنبال ادامه جنگ برای بقای خود می‌باشد.

 طائب با اشاره به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، گفت و افزود: امروز نه تنها جوانان ایرانی بلکه جوانان آمریکایی نیز به طرفداری از فرهنگ مقاومت و فلسطین برخاسته‌اند و پرچم اسلام با رهبری حکیمانه ولی امر مسلمین و فداکاری شهدای مقاومت همچنان برافراشته مانده است.

 

محمدحسین طائب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله اسرائیل به ایران
