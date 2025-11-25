EV4 تازه‌ترین تلاش کیا برای خلق یک برقی کامپکت است؛ ماشینی که در دو نسخه سدان و هاچ‌بک طراحی شده و قیمت پایه‌اش در اروپا از حدود ۳۷ هزار یورو شروع می‌شود. اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این برقی می‌تواند برای کسی مثل من که هنوز به صدای نفس‌زدن موتورهای بنزینی معتادم قانع‌کننده باشد؟

به گزارش تابناک؛از همان لحظه اول که تصاویر و اطلاعات EV4 منتشر شد، حس کردم با یکی از آن برقی‌های «ادایی» طرف نیستیم؛ نه ماشینی که فقط با نورپردازی و نمایشگرهای عجیب‌غریب بخواهد خودش را آینده‌نگر جا بزند. EV4 بیشتر شبیه یک پیشنهاد منطقی است؛ چیزی که کیا برای خانواده‌ها و راننده‌های روزمره آماده کرده، نه فقط برای عاشقان تکنولوژی.

این خودرو روی پلتفرم جدید کیا طراحی شده؛ همان معماری الکتریکی ۴۰۰ ولتی که اعداد عجیب‌وغریب ندارد اما برای استفاده واقعی کاملاً کافی است. نکته جالب این است که EV4 در دو نسخه بدنه تولید می‌شود: یک مدل سدان جمع‌وجور و یک نسخه هاچ‌بک پنج‌در. همین موضوع نشان می‌دهد کیا قصد دارد EV4 را تبدیل کند به یک انتخاب عمومی، نه یک محصول خاص برای قشر محدود.

قیمت پایه در اروپا حدود ۳۷ هزار یورو است و در سه تیپ Air، Earth و GT-Line عرضه می‌شود. نسخه پایه ساده و کاربردی است، نسخه میانی کمی لوکس‌تر و نسخه GT-Line چهره اسپرت‌تری دارد.

تا اینجا همه‌چیز منطقی منطقی به نظر می رسد؛ برقی‌ای که می‌خواهد «قابل‌درک» باشد، نه تخیلی.

اما برسیم به بخشی که همیشه برای من مهم است: رانندگی.

و اینجا لازم بگویم: تجربه رانندگی EV4 تجربه شخصی من نیست؛ این بخش برداشتی است از چندین ریویوی معتبر خارجی—از جمله بررسی خبرنگاران اروپایی که این خودرو را در جاده‌های واقعی تست کرده‌اند.

طبق این بررسی‌ها، EV4 از همان لحظه شروع حرکت حسِ آرام و بی‌تنشی دارد. شتاب اولیه آن‌قدر هست که کارهای روزمره را بدون مکث انجام دهد، اما قرار نیست هیجان خاصی ایجاد کند. قدرت موتور الکتریکی کافی است، نه زیاد، نه کم. همان‌طور که منتقدها گفته‌اند، «ماشینی است که آمده کار کند، نه ادا دربیاورد.»

در ریویوها بیشتر روی این نکته تأکید شده که سکوت کابین و نرمی فرمان باعث می‌شود EV4 مناسب سفرهای طولانی باشد. مرکز ثقل پایین هم به دلیل قرارگیری باتری‌ها باعث شده خودرو در پیچ‌ها پایدار عمل کند، اما چون دیفرانسیل جلو است، نباید انتظار شخصیت اسپرت داشته باشیم. هندلینگ دقیق است، ولی هیجان‌انگیز نیست؛ چیزی در سطح یک ماشین خانوادگی خوب.

در مورد برد هم ریویوها بسیار مثبت بوده‌اند. نسخه باتری بزرگ برد قابل‌توجهی دارد و نسخه کوچک‌تر برای مصارف شهری کاملاً کافی است. سیستم شارژ سریع هم در هر دو نسخه حضور دارد و حدود نیم‌ساعت شارژ ۱۰ تا ۸۰ درصد را ممکن می‌کند. برای استاندارد برقی‌ها این بسیار خوب است، هرچند برای آدمی که به پنج دقیقه سوخت‌گیری عادت دارد، همچنان «طولانی» حس می‌شود.

کابین EV4 چیزی است که تقریباً تمام نقدهای خارجی از آن تعریف کرده‌اند. فضای داخلی بزرگ‌تر از چیزی است که از بیرون تصور می‌کنید، و طراحی داشبورد هم ساده اما مدرن است. حتی در نسخه‌هاچ‌بک که سقف کمی شیب‌دارتر است، فضای عقب برای اکثر افراد مناسب است (جز افراد خیلی بلندقد). متریال‌ها خوب انتخاب شده‌اند و نمایشگرها بدون شلوغ‌کاری جاگذاری شده‌اند.

در بخش سیستم بازیابی انرژی هم EV4 تحسین شده. ترمزگیری و برگشت انرژی به باتری طبیعی و روان است. رانندگی در شهر با آن کم‌مصرف و راحت گزارش شده.

آلبوم عکس

اما همه‌چیز مثبت نیست؛ چند نقد هم نسبت به این خودرو وجود داشته؛برخی خبرنگاران گفته‌اند که فرمان می‌توانست کمی سنگین‌تر و طبیعی‌تر باشد. همچنین برخی نسخه‌ها از لحاظ عایق‌بندی صدای باد در سرعت‌های بالا جای پیشرفت دارند. این‌ها نقاط ضعفی هستند که در اکثر برقی‌های این سگمنت دیده می‌شود و مخصوص EV4 نیست.در مجموعاگر بخواهیم نتیجه بگیریم، EV4 یکی از منطقی‌ترین برقی‌های بازار اروپا معرفی شده؛ نه ادعای سرعت دارد، نه می‌خواهد رقیب تسلا باشد. این ماشین آمده بگوید می‌شود یک برقی «روزمره» ساخت که نه اعصاب‌خُردکن باشد و نه از شما بخواهد برای هر چیز کوچکی با آن سازش کنید.

برای کسی مثل من که هنوز دلبسته موتورهای بنزینی هستم، EV4 قرار نیست معجزه کند. اما واقعیت این است که کیا توانسته یک محصول متعادل بسازد؛ ماشینی که واقعاً می‌توانی هر روز با آن زندگی کنی. EV4 نماینده برقی‌هایی است که می‌خواهند آرام‌آرام ذهن ما را تغییر دهند؛ نه با زور تکنولوژی، بلکه با ترکیب ساده‌ای از کارایی، بی‌صدایی و هوشمندی.