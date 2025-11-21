صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۶ استان

براساس پیش بینی سازمان هواشناسی این شرایط در شهرهای صنعتی و پرجمعیت می‌تواند موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و نزدیک شدن شاخص کیفیت هوا به سطوح ناسالم شود.

سازمان هواشناسی از آسمان صاف و پایداری جوی در اکثر مناطق کشور تا اواسط هفته آینده خبر داد، اما نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی مانند تهران و اصفهان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش تابناک، از امروز تا اواسط هفته آینده در غالب مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف است که در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود. سازمان هواشناسی تا اواخر هفته برای بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و آسمان صاف پیش‌بینی کرد

بر همین مبنا هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا از فردا برای شهر‌های صنعتی از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و مشهد صادر شده است.

هواشناسی تأکید کرده است که طی سه روز آینده، وزش باد در بخش‌هایی از نوار شرقی کشور شدت خواهد گرفت. همچنین امروز خلیج فارس مواج گزارش شده است.