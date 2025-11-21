میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش امام‌جمعه تبریز به قطعنامه شورای حکام

حجت‌الاسلام احمد مطهری‌اصل، امام‌جمعه تبریز، در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران تأکید کرد که کشورهای غربی نباید با «زبان زور» با ایران سخن بگویند و تنها ادبیات همراه با احترام و درخواست می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. او گفت انرژی هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و تهدید و فشار راه به جایی نخواهد برد.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۲۳
| |
3 بازدید
واکنش امام‌جمعه تبریز به قطعنامه شورای حکام

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حجت‌الاسلام احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به رأی اخیر شورای حکام آژانس علیه ایران گفت: «اروپایی‌ها و نوکران آمریکا که آنها را عددی حساب نمی‌کند و همچنین اسرائیل باید بدانند انرژی هسته‌ای ما بر پایه صلح است. اگر کسی با ما بی‌ادبانه صحبت کند، او را سر جای خودش می‌نشانیم، چون مردم ایران زبان زور را نمی‌پذیرند.»

او افزود: «باید ادبیات خود را تغییر دهند. ایران کشوری نیست که زیر بار ظلم برود. در جنگ ۱۲ روزه هم فهمیدند که زور گفتن به این مردم فقط اوضاع را بدتر می‌کند. باید با خواهش و تمنا با مردم ما صحبت کنند.»

مطهری‌اصل سپس به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت افزایش مداوم قیمت کالا‌های ضروری در برابر حقوق ثابت مردم، زندگی آنها را سخت کرده است. او اظهار داشت: «این شرایط آرامش را از زندگی مردم به‌ویژه قشر ضعیف می‌گیرد. بر اساس مصوبه مجلس و تأیید دولت باید مواد غذایی با قیمت پایین در اختیار مردم قرار گیرد و حداقل این کالا‌ها گران نشود. نظام، انقلاب و دین بر پایه همین مردم است و نباید آرامش آنها را برهم زد.»

امام‌جمعه تبریز تأکید کرد که مسئولان باید از هزینه‌های غیرضروری در بخش‌های مختلف مانند ورزش، هنر و پروژه‌های عمرانی کم‌اثر کم کرده و اولویت را به معیشت مردم بدهند. او گفت: «نمی‌توان برای معیشت و خوراک مردم برنامه ۱۰ ساله نوشت؛ این مسائل نیاز به راه‌حل فوری دارد.»

مطهری‌اصل همچنین به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره حجاب اشاره کرد و گفت: «رئیس‌جمهور تأکید کرده حجاب در دستگاه‌ها و مراکز دولتی باید رعایت شود. اگر این کار عملی شود، بخش مهمی از مشکلات حل خواهد شد. کارکنان و ارائه‌دهندگان خدمات در مراکز دولتی باید حجاب شرعی را رعایت کنند.»

او در بخش دیگری از سخنانش با تبریک هفته بسیج گفت: «بسیج تنها به ولایت منتسب است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به خود اختصاص دهد. بسیج مردمی است و یک بسیجی در اختیار ولایت است.» وی همچنین بر ضرورت افزایش علم و تقوا در میان بسیجیان تأکید کرد.

مطهری‌اصل در پایان با اشاره به برگزاری مراسم‌های عزاداری حضرت زهرا (س) در تبریز گفت: «چند هفته است که مراسم‌های پرشور در حسینیه‌ها و خانه‌ها برگزار می‌شود و فضای شهر معنوی شده است. مصلای امام تبریز نیز آماده میزبانی از این مجالس پربار است.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امام جمعه تبریز انرژی هسته‌ای جنگ ۱۲ روزه مطهری اصل حجاب
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خوانندگان مطرح پاپ در کتاب درسی دانش آموزان! + عکس
قالیباف:اگر مردم نباشند، قدرت موشکی بی‌اثر است
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cxr
tabnak.ir/005cxr