به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حجتالاسلام احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به رأی اخیر شورای حکام آژانس علیه ایران گفت: «اروپاییها و نوکران آمریکا که آنها را عددی حساب نمیکند و همچنین اسرائیل باید بدانند انرژی هستهای ما بر پایه صلح است. اگر کسی با ما بیادبانه صحبت کند، او را سر جای خودش مینشانیم، چون مردم ایران زبان زور را نمیپذیرند.»
او افزود: «باید ادبیات خود را تغییر دهند. ایران کشوری نیست که زیر بار ظلم برود. در جنگ ۱۲ روزه هم فهمیدند که زور گفتن به این مردم فقط اوضاع را بدتر میکند. باید با خواهش و تمنا با مردم ما صحبت کنند.»
مطهریاصل سپس به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت افزایش مداوم قیمت کالاهای ضروری در برابر حقوق ثابت مردم، زندگی آنها را سخت کرده است. او اظهار داشت: «این شرایط آرامش را از زندگی مردم بهویژه قشر ضعیف میگیرد. بر اساس مصوبه مجلس و تأیید دولت باید مواد غذایی با قیمت پایین در اختیار مردم قرار گیرد و حداقل این کالاها گران نشود. نظام، انقلاب و دین بر پایه همین مردم است و نباید آرامش آنها را برهم زد.»
امامجمعه تبریز تأکید کرد که مسئولان باید از هزینههای غیرضروری در بخشهای مختلف مانند ورزش، هنر و پروژههای عمرانی کماثر کم کرده و اولویت را به معیشت مردم بدهند. او گفت: «نمیتوان برای معیشت و خوراک مردم برنامه ۱۰ ساله نوشت؛ این مسائل نیاز به راهحل فوری دارد.»
مطهریاصل همچنین به سخنان اخیر رئیسجمهور درباره حجاب اشاره کرد و گفت: «رئیسجمهور تأکید کرده حجاب در دستگاهها و مراکز دولتی باید رعایت شود. اگر این کار عملی شود، بخش مهمی از مشکلات حل خواهد شد. کارکنان و ارائهدهندگان خدمات در مراکز دولتی باید حجاب شرعی را رعایت کنند.»
او در بخش دیگری از سخنانش با تبریک هفته بسیج گفت: «بسیج تنها به ولایت منتسب است و هیچکس نمیتواند آن را به خود اختصاص دهد. بسیج مردمی است و یک بسیجی در اختیار ولایت است.» وی همچنین بر ضرورت افزایش علم و تقوا در میان بسیجیان تأکید کرد.
مطهریاصل در پایان با اشاره به برگزاری مراسمهای عزاداری حضرت زهرا (س) در تبریز گفت: «چند هفته است که مراسمهای پرشور در حسینیهها و خانهها برگزار میشود و فضای شهر معنوی شده است. مصلای امام تبریز نیز آماده میزبانی از این مجالس پربار است.»