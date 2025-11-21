آیا مدارس تهران فردا شنبه تعطیل است؟!

روابط عمومی آموزش و پرورش در مورد اینکه آیا مدارس تهران فردا تعطیل است یا خیر گفت: با توجه به وضعیت آب و هوا و در صورت لزوم، امروز جلسه ای پیرامون این موضوع در کمیته اضطرار استانداری تهران تشکیل و در مورد تعطیلی مدارس تصمیم گیری خواهد شد.

چنانچه اطلاعیه جدیدی در مورد تعطیلی مدارس تهران و سایر استان‌های کشور برای فردا شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ منتشر شود فورا اینجا اطلاع رسانی میشود.

مدارس تهران فردا تعطیل است؟

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز, پیرو سوال مکرر کاربران در خصوص اینکه ایا فردا شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ مدارس تهران تعطیل است یا نه، به اطلاع میرساند: به محض ابلاغ دستورالعمل جدید بلافاصله از طریق همین خبر اطلاع رسانی خواهد شد.

تعطیلی مدارس خوزستان و اهواز شنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۴

فردا شنبه اول آذر ماه ۱۴۰۴؛ تمامی مدارس خوزستان و اهواز به صورت حضوری طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت و تعطیل نیست. کاهش آلودگی هوا باعث شده تا تعطیلی‌های مکرر در این استان با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان لغو شود. در نتیجه کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه در تمامی مقاطع تحصیلی استان به‌صورت حضوری دایر خواهند بود.

جزئیات متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.

اخبار تعطیلی مدارس فردا تبریز و ارومیه ۱ آذر ۱۴۰۴

پیگیری‎ها در خصوص تعطیلی مدارس تبریز و ارومیه نشان می‌دهد تا این لحظه شنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۴ ابلاغیه‌ای از سوی استانداری تبریز و ارومیه در آذربایجان غربی و اذربایجان شرقی در خصوص تعطیلی مدارس استان برای فردا اعلام نشده است. درصورت اعلام تعطیلی فردا حرف تازه به اطلاع شما خواهد رساند.

وضعیت تعطیلی مدارس مشهد فردا شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴

تعطیلی مدارس مشهد فردا شنبه ۱ آذر ماه تا اطلاع ثانوی دور از انتظار بوده و تمامی مقاطع تحصیلی در این استان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت. اما اگر شاخص آلودگی هوا افزایش پیدا کرد خبر تعطیلی مدارس مشهد برای فردا ۱ آذر ماه به اطلاعتان خواهد رسید.

تعطیلی مدارس تهران شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴

مدارس تهران فردا ۱ آذر ماه تعطیل نیست. این وضعیت تا اطلاع ثانوی برقرار بوده و دانش‌آموزان تهرانی منتظر تعطیلی شنبه نباشند. اما تصمیم نهایی تعطیلی مدارس توسط کمیته اضطرار استانداری تهران بوده که معمولاً شب قبل یا صبح همان روز اعلام می‌شود.

توجه کنید با هر آلودگی هوا که مدارس تعطیل نمیشود؛ زیرا ز گهواره تا گور دانش بجوی پس به دنبال علم و دانش و یادگیری باشید و پیگیر تعطیل نباشید.

فردا شنبه ۱ آذر ماه برای تهران جو پایدار پیش بینی میشود. با توجه به افزایش شاخص آلودگی هوا به عدد ۱۰۱، وضعیت هوا در گروه‌های حساس ناسالم اعلام شده است.

آیا مدارس مازندران و ساری شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟

مدارس مازندران و ساری و گیلان و انزلی و رامسر و تالش و رودسر فردا شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۴، تعطیل نیست. تا این لحظه، جلسه‌ای برای بررسی تعطیلی مدارس، در استانداری‌های این شهر‌ها برگزار نشده، اما در صورت افزایش آلودگی هوا یا افت محسوس دما، احتمال صدور تصمیم تازه برای تعطیلی فردا شنبه وجود دارد

آیا مدارس قزوین و همدان تعطیل است؟ شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴

همه مدارس و مراکز آموزشی قزوین و همدان در روز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴، طبق برنامه‌ی هفتگی معمول و بدون هیچ‌گونه تغییراتی، فعال و برقرار خواهند بود.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، هنوز هیچ اطلاعیه‌ای مبنی بر تعطیلی این مراکز در قزوین و همدان صادر نشده است در صورت اعلام تصمیم جدید در همین بخش خبری حرف تازه به اطلاعتان خواهد رسید.

آیا مدارس اصفهان تعطیل است؟ فردا شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴

با توجه به آلودگی هوا در سطح شهر؛ احتمال تعطیلی مدارس اصفهان فردا شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ قوت گرفت. در صورت تداوم شرایط نامساعد جوی و آلودگی شدید هوا، امکان تعطیلی‎مدارس برای فردا -شنبه اول آذر ماه- وجود خواهد داشت.

تعطیلی مدارس سیستان و بلوچستان فردا شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴

تا این لحظه تعطیلی مدارس استان برای روز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ اعلام نشده و گویا مدارس این استان تعطیل نشدند. درصورت اعلام تعطیلی فردا حرف تازه به اطلاع شما خواهد رساند

هواشناسی شنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۴

طبق پیش بینی هواشناسی روز شنبه (۱ آذر) افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی پیش‌بینی می‌شود.

بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد از امروز تا اوایل هفته آینده در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایداری برقرار است.

طی این مدت در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران، کرج، قم، اراک، اصفهان، تبریز، مشهد و اهواز افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

از فردا شب (۱ آذر) تا اواسط هفته آینده در برخی مناطق جنوب غرب و جنوب ایران وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در برخی ساعت‌ها خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

در بسیاری از نقاط تا ۱۵ آذر خبری از بارش نخواهد بود، اما از نیمه دوم آذر شرایط بارندگی در کشور بهتر می‌شود و زمستان ۱۴۰۴ نیز در محدوده طبیعی پیش‌بینی شده است.