واکنش نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به عربستان

جروزالم پست گزارش داد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه گفت که اسرائیل با وجود فروش جنگندههای اف-۳۵ به عربستان سعودی، «برتری» خود را حفظ خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ نتانیاهو بیان کرد: ایالات متحده به اسرائیل اطمینان داده است که با وجود برنامه واشنگتن برای فروش جنگندههای اف-35 به عربستان سعودی، تل آویو «برتری کیفی» خود را حفظ خواهد کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: آنها قبل از فروش اف-35 از ما سوال نکردند، اما وقتی این اتفاق افتاد، من با (مارکو روبیو، وزیر امور خارجه) صحبت کردم و از این بابت مطمئن شدم. محمد بن سلمان هر آنچه را که میخواست از (دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا) دریافت نکرد.
رژیم صهیونیستی جنگنده اف-35، یکی از پیشرفتهترین هواپیماهای جنگی ساخته شده تاکنون، را در اختیار دارد. یک مفهوم در سیاست خارجی ایالات متحده تحت عنوان «برتری نظامی کیفی» وجود دارد که برتری نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه را تضمین میکند.
نتانیاهو در این اظهارات که در گفتگو با کانال تلگرامی «ابوعلی اکسپرس» مطرح شد، افزود که باور ندارد جتهای اف-35 به ترکیه فروخته شود.
محمد بن سلمان، در سفر این هفته خود به واشنگتن گفت که پادشاهی سعودی خواهان روابط رسمی با اسرائیل است، اما همچنین میخواهد مسیری روشن برای راهحل دو کشوری با استقلال فلسطین تضمین کند.
نتانیاهو به ابوعلی اکسپرس گفت: من در مورد احتمال عادیسازی روابط با عربستان سعودی «محتاطانه خوشبین» هستم. هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت.
رویترز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده است که جتهای سعودی ویژگیهای برتر جنگندههای اف-35 اسرائیلی، از جمله سیستمهای تسلیحاتی پیشرفته و تجهیزات جنگ الکترونیکی، را نخواهند داشت.