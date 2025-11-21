پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد

طلای سنگین وزن به زارع رسید

رقابت های کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی – عربستان

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک، در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی و در وزن 125 کیلوگرم امیرحسین زارع موفق شد با شکست حریف روس الاصل خود از بحرین صاحب مدال طلا شود.

زارع در دور اول با نتیجه 11 بر صفر ارسلانبک توردوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 7 بر صفر هاکان بیوک جینگیل از ترکیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. زارع در دیدار فینال به مصاف شریف شریف اف دارنده مدال برنز جهان از بحرین رفت و موفق شد در نهایت با نتیجه ۱۰ بر صفر شکستش داد تا تیم ملی کشتی آزاد به چهارمین طلای خودش دست پیدا کند.

به این ترتیب تیم ملی کشتی آزاد با کسب چهار مدال طلا و دو برنز به کارش در این دوره از بازی‌ها پایان داد.