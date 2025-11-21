محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گردهمایی مسئولان بسیج دانشجویی و طلاب بسیجی که در حرم امام خمینی (ره) برگزار شد، با استناد به سخنان امام خمینی (ره) گفت: امام عزیز ما، که امروز در جوارشان هستیم، فرمودند: من دست و بازوی بسیجیها را میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی همچنین به تعبیر رهبر انقلاب اشاره کرد: «مقام معظم رهبری میفرمایند فتحالفتوح امام آن بود که جوانان خداجوی بسیجی تربیت شدند. این نشان میدهد که ما باید بدانیم در چه جایگاهی ایستادهایم. این مسیر، مسیری استمراریافته است؛ از بسیجیان گذشته تا امروز و آینده. این همان فرهنگ حسینی، فرهنگ مبارزه با ظلم، عدالتخواهی و کارآمدی دین در اداره جامعه است.
وی با بیان اینکه بسیج مرکز گره گشایی از مردم و رسیدگی به مشکلات مردم و محرومیت زدایی و فرهنگ سازی بود. بسیج بنا به ضرورت تغییر مأموریت داد و این تغییر عاقلانه و حکیمانه بود و انقلاب با شروع جنگ تحمیلی نیاز به این داشت که بسیج لباس رزم بر تن کند و به میدان برود.
قالیباف با تاکید بر اینکه جنگ ۱۲ روزه پنجره فرصت را برای انقلاب اسلامی باز کرد، گفت: ما به توان موشکیمان افتخار میکنیم ولی بدانیم توان اصلی ما قلب مردم ماست. اگر قلب مردم با ما باشد ما قویترین کشوریم و اگر نباشند شلیک موشک ما هم آن اثر و قدرت را نخواهد داشت. دشمن آمده بود ایران اسلامی و انقلاب اسلامی را تمام کند و تجزیه کند ولی دیدیم که نیروهای نظامی و مردم ما و در رأس آن هوشمندی و درایت فرماندهی کل قوا که در لحظه هدایت کردند، باعث شد جیدی ونس در میانه جنگ دنبال محل مذاکرات برای پایان جنگ بود.
قالیباف با ستایش گذشت و فداکاری مردم تأکید کرد: مردم، بدون توجه به اینکه مسئولان چگونه عمل کردند، وظیفهشان را انجام دادند. اما ما مسئولان باید بدانیم در برابر چنین گذشتی، هم در دنیا و هم در آخرت مسئولیم.
قالیباف با اشاره به رفتار دشمن گفت: دشمن با محاسبه کامل آمده بود که انقلاب و جمهوری اسلامی را متوقف و ایران عزیز را تجزیه کند. روز دوم کلیپ نتانیاهو را همه دیدند. اما دیدید که چگونه نیروهای نظامی و فرماندهی هوشمندانه ما، چه در عرصه اجتماعی، چه سیاسی و چه نظامی، لحظهای درنگ نکردند.
وی افزود: با وجود آسیب روز اول، کار به جایی رسید که از روز ششم، معاون اول رئیسجمهور آمریکا به دنبال مذاکره برای توقف جنگ بود. دشمن با حرکت نظامی وارد شد و ما با قدرت نظامی او را متنبه و مجازات کردیم.
قالیباف در ادامه خطاب به نخبگان بهویژه نخبگان بسیجی گفت: اکنون سوال این است: آیا میخواهیم همان روشهای گذشته را در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ادامه دهیم؟ یا باید تصمیم بگیریم و روشها را تغییر دهیم؟ امروز باید روشهای جدیدی در پیش بگیریم.
وی افزود: نسل جوان، مخصوصاً جوانان بسیجی، باید برای آیندهای متفاوت آماده شوند؛ آیندهای که نیازمند اصلاح روشها و تقویت اولویتهاست. عرصههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، میدان اصلی تقویت ماست.
قالیباف با تأکید بر ضرورت افزایش کارآمدی درونی کشور گفت: بسیج باید پیشگام این تحول باشد. شیوه فعلی حکمرانی، اقتصادی و اجرایی کشور روش درستی نیست و نیازمند تحول اساسی است.
رئیس مجلس تأکید کرد: بسیج باید مطالبهگری، جنبوجوش، هیجان و آرمانگرایی داشته باشد، اما این ویژگیها در کنار واقعبینی، عقلانیت، تحلیل دقیق و نتیجهمحوری معنا پیدا میکند.
وی افزود: جامعه نیازمند نسلی است که قدرت تشخیص مسئله، تبدیل مشکلات به مسئله، رسمیتبخشی به مسئله و سپس حل آن را داشته باشد. مطالبهگری زمانی ارزشمند است که به نتیجه در زندگی مردم منجر شود و صرف شعار یا بیانیه بودن، مأموریت بسیج را کامل نمیکند.
قالیباف با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و رفتار رژیم صهیونیستی گفت: این نبرد برای ملت ایران تجربهای روشن بود.
وی یادآور شد که در مصاحبهای پس از جنگ گفته است «این عملیات مانند وعده صادق ۲ و ۳ بود» و تأکید کرد: رژیم صهیونیستی به تنهایی توان ایستادگی بیش از یک هفته در برابر ایران را ندارد و در آن واقعه نیز تنها با حمایتهای آمریکا و ناتو توانست چند روز دوام بیاورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی به حمله آمریکا با ۱۴ بمب سنگین به مراکز هستهای ایران اشاره کرد و گفت: ایران در کمتر از ۲۴ ساعت با ۱۴ موشک مقر فرماندهی آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و سامانههای ضد موشکی نیز نتوانستند مانع اصابت موشکها شوند و این پاسخ موجب توقف ادامه حملات شد.
رئیس مجلس تأکید کرد: هرچند در میدان نظامی پاسخ پشیمانکننده داده شد، اما دشمن مأیوس نشده و جنگ را در قالبهای جدید ادامه خواهد داد؛ جنگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. هدف دشمن ایجاد ناامیدی در ذهن مردم است و مقابله با این راهبرد تنها با کار، نتیجهمحوری و بهبود واقعی در زندگی مردم ممکن است و نباید اجازه داد دشمن روی زخمها و نقاط ضعف کشور بنشیند و از آن خوراک تبلیغاتی بسازد.
قالیباف نیاز امروز کشور را تدوین و اجرای یک نقشه دقیق برای تغییر مسیر و جلوگیری از خطاهای پراکنده دانست و گفت: کشور نیازمند سیاستهای متعدد جدید نیست، بلکه نیازمند روشهای ثابت، برنامهمحور و مبتنی بر سیاستهای کلان اصلاحشده است. جوانان نخبه ایرانی ظرفیت تبدیلشدن به موتور تحول اقتصادی و فناورانه کشور را دارند و اکنون ایران در حوزه فناوری در پنجره طلایی جمعیتی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، آن را سند ملی و میثاق ملی دانست و گفت: این برنامه بر اساس سیاستهای کلان رهبری نوشته شده و ضعفهای شش برنامه گذشته در آن برطرف شده است.
قالیباف اظهار کرد: احکام برنامه هفتم کاملاً قابل اجراست و باید همه توان کشور بر اجرای آن متمرکز شود. مجلس، دولت و مردم باید همزمان در مسیر مطالبهگری و کمک به دولت حرکت کنند، زیرا پس از جنگ ۱۲ روزه ثابت شد دشمن از مسیر آسیبرسانی اقتصادی و فرهنگی قصد ضربهزدن به کشور را دارد.
قالیباف به مسائل فرهنگی پرداخت و گفت: شرایط فرهنگی امروز با گذشته تفاوت کرده و مرجعیتهای فرهنگی متعدد و متکثر شدهاند. نسل امروز از مسئولان معنا، اقناع و مشارکت میخواهد و نمیتوان با روشهای گذشته پاسخگوی نیازهای فرهنگی جامعه بود. حکمرانی فرهنگی نه با تحمیل صرف ممکن است و نه با رهاسازی مطلق؛ بلکه نیازمند نوسازی سازگار و تولید هنجارهای متناسب با شرایط امروز است.
در حال تکمیل…