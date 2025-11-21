تصمیم جنجالی ترامپ در کاخ سفید!

ترامپ زندانیان آزاد شده را «قهرمان» توصیف کرد و به حاضران گفت: «ما همه شما را دوست داریم و کشور ما نیز شما را دوست دارد. شما افراد فوق‌العاده‌ای هستید.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ۲۶ نفر از زندانیان آزاد شده در این جلسه حضور داشتند که برخی از آنها پس از توافق آتش‌بس اخیر در غزه آزاد شدند، در حالی که برخی دیگر قبلاً آزاد شده بودند.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد که این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد و کاخ سفید کلیپ ویدیویی کوتاهی از آن را از طریق پلتفرم شرکت آمریکایی X منتشر کرد.

حماس ۲۰ زندانی اسرائیلی را که از زمان شروع آتش‌بس هنوز زنده بودند، آزاد کرد و همچنین اجساد ۲۷ نفر از ۲۸ زندانی که در جریان درگیری کشته شدند را تحویل داد.

در ۹ اکتبر، رژیم صهیونیستی و حماس بر اساس طرح ترامپ به توافق آتش‌بس و تبادل زندانیان دست یافتند و مرحله اول این توافق روز بعد به اجرا درآمد.

این مرحله اول شامل اعلام پایان جنگ، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به آنچه «خط زرد» نامیده می‌شد، بازگشت اسرای اسرائیلی، چه زنده و چه مرده و آزادی اسرای فلسطینی بود.

توافق آتش‌بس، حمله اشغالگران به غزه را که از هشت اکتبر ۲۰۱۳ آغاز شده بود، متوقف کرد. این حمله بیش از ۶۹ هزار شهید و بیش از ۱۷۰ هزار زخمی برجای گذاشت که بیشتر آنها کودک و زن بودند.

سازمان ملل متحد هزینه بازسازی را تقریباً ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده است.

