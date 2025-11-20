احسان گل‌محمدی، روزنامه‌نگار، با انتشار اسکرین‌شاتی از پیامک یک فروشگاه، به روایتی ساده اما تلخ از وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است.

به گزارش تابناک، یک پیامک ساده از فروشگاه رفاه تصویری گویا از وضعیت تورم در ایران ارائه می‌دهد؛ افزایش قیمت‌ها در ۴۸ ساعت، روایتگر واقعیتی است که کمتر کسی درباره آن حرف می‌زند.

احسان گل‌محمدی، روزنامه‌نگار، با انتشار اسکرین‌شاتی از پیامک فروشگاه رفاه، به روایتی ساده اما تلخ از وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است: این عکس هرچند اسکرین شات یک پیامک ساده است اما می‌شود ساعت‌ها بابت آن گریست؛ این پیامکی است که رفاه برای من سه شنبه و پنج شنبه به فاصله ۴۸ ساعت ارسال کرده است؛ اگر کسی از تثبیت قیمت‌ها و تورم یک رقمی در کشور صحبت کرد این پیام ساده را برایش فوروارد کنید.

بماند که تازه این رقم اعلامی فروشگاه رفاه است و گویا آنقدر از بازار کمتر است که با ذوق زدگی به عنوان تبلیغ به طور انبوه برای جمعیت زیادی ارسال شده است.