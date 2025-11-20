میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیامک یک فروشگاه به مردم حاشیه‌ساز شد + عکس

احسان گل‌محمدی، روزنامه‌نگار، با انتشار اسکرین‌شاتی از پیامک یک فروشگاه، به روایتی ساده اما تلخ از وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۲۸
| |
2156 بازدید

پیامک یک فروشگاه به مردم حاشیه‌ساز شد + عکس

به گزارش تابناک، یک پیامک ساده از فروشگاه رفاه تصویری گویا از وضعیت تورم در ایران ارائه می‌دهد؛ افزایش قیمت‌ها در ۴۸ ساعت، روایتگر واقعیتی است که کمتر کسی درباره آن حرف می‌زند.

احسان گل‌محمدی، روزنامه‌نگار، با انتشار اسکرین‌شاتی از پیامک فروشگاه رفاه، به روایتی ساده اما تلخ از وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است: این عکس هرچند اسکرین شات یک پیامک ساده است اما می‌شود ساعت‌ها بابت آن گریست؛ این پیامکی است که رفاه برای من سه شنبه و پنج شنبه به فاصله ۴۸ ساعت ارسال کرده است؛ اگر کسی از تثبیت قیمت‌ها و تورم یک رقمی در کشور صحبت کرد این پیام ساده را برایش فوروارد کنید.

بماند که تازه این رقم اعلامی فروشگاه رفاه است و گویا آنقدر از بازار کمتر است که با ذوق زدگی به عنوان تبلیغ به طور انبوه برای جمعیت زیادی ارسال شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فروشگاه رفاه گوشتی گوشت گرم قیمت گوشت تنظیم بازار گرانی افزایش قیمت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زنجیره گرانی خودرو از کجا آغاز شد؟
واکنش وزارت نفت به «افزایش» قیمت بنزین
انجمن صنایع لبنی: گران می‌کنیم، به کسی ربطی ندارد!
دولت برنامه‌ای برای کنترل تورم ندارد!
لبنیات دوباره گران شد
قیمت گوشت فقط در یک هفته ۴ بار گران شد!
خوراکی پرطرفدار رسماً گران شد
قیمت جدید گوشت قرمز؛ امروز یکشنبه 28 مرداد
گوشت دوباره گران می‌‌شود؟
پاسخ وزارت جهاد به انتقاد از گوشت ۷۰۰ هزار تومانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۳ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cwK
tabnak.ir/005cwK