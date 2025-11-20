پنجشنبه پرحادثه در تبریز با ۷۶ سانحه رانندگی در دو ساعت

رئیس پلیس راهور تبریز از وقوع ۷۶ فقره تصادف تنها در مدت دو ساعت عصر پنج شنبه خبر داد و علت اصلی این سوانح را بی‌توجهی رانندگان به قوانین و شرایط جوی عنوان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، جهانگیر جهانگیری شامگاه پنجشنبه گفت: در بازه زمانی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ امروز تعداد ۷۶ فقره تصادف رانندگی در سطح شهر تبریز رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه عمده این سوانح ناشی از عدم توانایی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه بوده، افزود: تخطی از سرعت مطمئنه، عدم توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی از مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث بوده‌اند.

جهانگیری از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز، توجه کامل به مسیر و حفظ فاصله ایمن با خودروهای دیگر، از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند. او همچنین بر لزوم دقت بیشتر در شرایط ترافیکی و جوی تأکید کرد و گفت کاهش تخلفات می‌تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات شهری داشته باشد.