واکنش وزارت نفت به «افزایش» قیمت بنزین

به گزارش تابناک، در اطلاعیه اداره کل روابطعمومی این وزارتخانه آمده است: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت خبر منتشر شده در برخی کانالها و صفحات مجازی مبنی بر «عرضه بنزین آزاد با نرخ ۵۵۰۰ تومان از شامگاه ۳۰ آبانماه به نقل از وزیر نفت» را قویاً تکذیب میکند.
اطلاعیه یاد شده میافزاید: این ادعا کاملاً بیاساس است و انتشار چنین اخبار نادرستی با هدف ایجاد تشویش افکار عمومی انجام میشود. بدیهی است وزارت نفت حق پیگیری حقوقی اینگونه اقدامات را برای خود محفوظ میداند.
همچنین تأکید میشود هرگونه خبر رسمی درباره موضوع قیمت بنزین تنها از طریق «شورای اطلاعرسانی دولت» اعلام خواهد شد.