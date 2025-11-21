منظور ترامپ از «مذاکره با ایران» چیست؟

محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی «تابناک» درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در دیدار با محمد بنسلمان ولیعهد سعودی ـ مبنی بر اینکه «آمریکا هماکنون نیز با ایران در حال مذاکره است»، توضیح داد: این برداشت صحیح نیست که مذاکرات رسمی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، میان ایران و آمریکا برقرار باشد.
وی افزود: احتمالاً منظور ترامپ از مذاکرات، همان درخواستها و پیامهایی است که از طریق واسطهها و میانجیها منتقل میشود. این شیوه تبادل پیام پیش از این هم وجود داشته و اکنون نیز به همان شکل ادامه دارد.
محسنیثانی تصریح کرد: سخنان رئیسجمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران، ناظر بر همین پیامرسانیهای غیرمستقیم از سوی واسطههاست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین درباره سخنان اخیر بنسلمان درخصوص حمایت عربستان از توافق میان ایران و آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده که تنها در چارچوب موضوع هستهای آمادگی ورود به مذاکرات را دارد.
به گزارش تابناک، محمد بنسلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان سعودی، روز سهشنبه در سفر به آمریکا با دونالد ترامپ دیدار و گفتوگو کرد و هر دو طرف در این دیدار، با لحنی مثبت درباره امکان توافق با ایران سخن گفتند.