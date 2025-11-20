پزشکیان گفت: از زمانی که دولت را بدست گرفتیم هنیه را ترور کردند و هر روز یک بلایی سر ما آوردند و ما باید در این بلا و ناترازی ها جلو برویم و مطمئن هستم که اگر دست به دست هم دهیم مشکلات را می توانیم حل کنیم یعنی با یکدیگر دعوا نکنیم و گیر به یکدیگر ندهیم.

پزشکیان: از روز اول دولت، بلا پشت بلا رسید

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ مسعود پزشکیان رییس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین گفت: مصمم هستیم که ناترازی انرژی را درست کنیم، تا برق نداشته باشیم چرا باید کارخانه افتتاح کنیم. وقتی برق نباشد کارخانه به چه درد می‌خورد آن هم با این وضعیت اقتصادی که گرفتاریم. جنگ بالاسرت است.

پزشکیان گفت: از زمانی که دولت را بدست گرفتیم هنیه را ترور کردند و هر روز یک بلایی سر ما آوردند و ما باید در این بلا و ناترازی‌ها جلو برویم و مطمئن هستم که اگر دست به دست هم دهیم مشکلات را می‌توانیم حل کنیم یعنی با یکدیگر دعوا نکنیم و گیر به یکدیگر ندهیم.

او افزود: آنچه که جهت گیری رهبر معظم انقلاب است این است که ما باید دست به دست هم دهیم باید با قدرت به طرف حل آن برویم و ما در دولت مصمم هستیم.

او گفت: باید کاری کنیم که مملکت با عزت و سربلندی جلو برود به هیچ وجه نمی‌پذیریم که از کشور‌های دیگر عقب بمانیم بنابراین هرکاری از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم.