پزشکیان: بسیاری از اختلافات ما بر سر صندلی است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان که امروز پنجشنبه به استان قزوین سفر کرده است، در نخستین بخش از برنامه‌های دولت وفاق ملی به قزوین، در نشستی با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان، بیان کرد: آنچه امروز به عنوان مسایل و چالش‌ها مطرح می‌شود، واقعیت‌های موجودی است که شکل گرفته و ما وارث این وضعیت هستیم. وضعیت آب، محیط زیست، مدیریت، مسایل اقتصادی و فرهنگی، یک‌روزه به این نقطه نرسیده است و اگر قرار به حل آن باشد، باید مسیر علمی و منطقی را که ممکن و در دسترس است، پیش گرفت.

پزشکیان افزود: از سال‌های دانشگاه تا امروز، باورم بر این است که قدم نخست برای حل مشکلات کشور، ایجاد وحدت و انسجام ملی است. اگر وحدت و انسجام وجود داشته باشد، بسیاری از معضلات برطرف خواهد شد. قاری محترم جلسه در آغاز، این آیه را قرائت کرد که خداوند می‌فرماید همه شما یک امت واحدید، اما واقعیت این است که گاه هر گروه، راه خود را بر حق دانسته و با دیگران اختلاف می‌کند، به آنچه نزد خود دارد، شادمان است و راه خود را بهترین می‌پندارد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: هر روز نماز می‌خوانیم و از خداوند راه مستقیم می‌خواهیم، اما اگر مسیر بر اساس شواهد و مستندات باشد، دیگر نباید دعوا کرد. قرآن می‌فرماید، چه کسی ستم‌کارتر از آن است که به خدا دروغ ببندد، یعنی به مردم دروغ بگوید؛ هیچ ظلمی بالاتر از دروغ گفتن به مردم و نبود شفافیت نیست.

پزشکیان تصریح کرد: بر اساس شواهد علمی و مدیریتی، اگر حرف درست ارائه شود و کسی آن را تکذیب کند، قرآن می‌گوید جایگاهش جهنم است، نه شایسته مؤمنین. خداوند در آیات متعدد هشدار داده که تکذیب حق، گناهی بزرگ است؛ بسیاری در گذشته نیز چنین کردند و تکذیب موجب نابودی آنان شد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: دلیل بیشتر دعواها، نبود علم و آگاهی است. وقتی کسی سخن درست را بر اساس شواهد بیاورد و آن را نپذیریم، یا دانش آن را نداریم یا تفسیرش را نمی‌دانیم. قرآن راه‌حل را مشخص کرده است؛ برای اصلاح کشور و جامعه باید دنبال حرف درست رفت و با مردم شفاف، صادق و بی‌پرده سخن گفت. این اصول بدیهی هستند و جای بحث ندارند.

پزشکیان در ادامه سخنان خود روند حکمرانی را بر اساس آموزه‌های قرآن تبیین کرد و اظهار داشت: خداوند در قرآن می‌فرماید، از پیامبران پیمان گرفتیم، از نوح، از ابراهیم، از موسی و از عیسی بن مریم؛ پیمان سختی که بر آنان مقرر شد این بود که از راست‌گویی و درستی آنان سؤال شود و برای کافران عذاب دردناک آماده شده است. این پیمانی سنگین بر صداقت و پایبندی عملی به حقیقت است.

رئیس‌جمهور یادآور شد: اگر ما در کشور مشکل داریم، برای این است که آنچه را ادعا می‌کنیم، در عمل نشان نداده‌ایم. امکان ندارد با علم و دانایی و همراهی با عالمان و دانشمندان و با نگاه و جهت‌گیری صحیح، به وضعیتی گرفتار شویم که امروز هستیم. بسیاری از اختلافات ما به جای رقابت بر سر خدمت، بر سر جایگاه و صندلی است. میدان خدمت به کشور باز است و هر کس توان دارد باید به میدان بیاید و مشکل مملکت را حل کند.

پزشکیان تأکید کرد: در این استان و شهرستان، دانشگاه‌ها و اساتید حضور دارند و ظرفیت علمی قابل‌توجهی وجود دارد. چه بسا آنچه را که از بیگانگان طلب می‌کنیم، خودمان در اختیار داریم. دیروز روی صندلی مجلس کنار برادری نشسته بودم که با همدیگر نقد و بحث می‌کردیم؛ یکی می‌گفت تو راست نمی‌گویی، دیگری پاسخ می‌داد؛ حالا من شده‌ام رئیس‌جمهور، اما همان انسان پیشین هستم. ما باید علم، دانایی و کارشناسی را بپذیریم و در برابر تخصص سر خم کنیم، حتی اگر آورنده حق ظاهر یا اعتقادی متفاوت از ما داشته باشد.

رئیس‌جمهور افزود: حق و عدالت آن چیزی است که خدا می‌خواهد، نه آنچه من بر اساس ظاهر یا قالبی که به خود گرفته‌ام، حق می‌پندارم. درستی همان سخن و مسیری است که شواهد علمی و مستند مؤید آن و در عمل اثرگذار باشد؛ در این صورت فرقی ندارد که آورنده آن چه کسی باشد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: فهم مسیر علمی و دانشگاهی کار سختی نیست و ابزار شناخت آن موجود است. وقتی دلایل روشن نشان می‌دهد این راه درست‌تر است، دعوا معنا ندارد و باید در برابر راه درست سر خم کرد. اگر مدیران، سیاستمداران و همه کسانی که قدرت دارند، این اصل را بپذیرند، بخش بزرگی از مشکلات کشور قابل‌حل خواهد بود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌های تاریخی و اهمیت جایگاه دانشمندان و نخبگان در اداره کشور گفت: در تاریخ، حتی حاکمان مقتدر و فرمانروایان سخت‌گیر مانند مغول‌ها، هنگام ورود به سرزمین‌ها به دنبال دانشمندان و نخبگان می‌گشتند و از آنان مشورت می‌گرفتند. ابن‌سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و بسیاری دیگر در دوران خود مشاور دربار بودند و به دلیل خرد و دانش، مورد احترام قدرت‌های زمانه قرار داشتند. آنان از عقلای بافهم و دانا بهره می‌بردند تا بتوانند امور کشور را سامان دهند.

پزشکیان افزود: امروز استاندار محترم، امام جمعه عزیز، نمایندگان مردم و جامعه دانشگاهی می‌توانند محور وفاق و همدلی باشند. باید نشست و پرسید چرا باید محیط زیست تخریب شود و چرا نباید منابع آب را مدیریت کرد؟ وقتی زمین تا ۳۰ سانتی‌متر دچار فرونشست می‌شود، این یک فاجعه است. چنین مسئله‌ای نیازمند جلسات مستمر و تدوین نقشه‌های عملیاتی است، چرا که بی‌توجهی به آن آینده خطرناکی برای کشور رقم می‌زند.

رئیس‌جمهور هشدار داد: اگر اجازه دهیم در مناطق بالادست ویلاسازی شود و آب مناطق حیاتی قطع گردد، نتیجه آن تاریکی و نابودی آینده خواهد بود. حفظ محیط زیست به معنای حفظ خود و نسل آینده است. ممکن است برخی اقدامات در لحظه لذت‌بخش باشد، اما عواقب بلندمدت آن تلخ و غیرقابل جبران است. توسعه تهران یا توسعه قزوین بدون مدیریت آب، به بحران منجر خواهد شد؛ اختلافات آینده بر سر آب شکل می‌گیرد و همین امروز باید راهکار بیابیم و مشکل را حل کنیم.

پزشکیان یادآور شد: زمانی که پیشنهاد انتقال پایتخت مطرح شد، حتی منابع مالی لازم برای اجرای آن نبود. برخی مسایل انتخابی نیستند، بلکه اجبار شرایط و محدودیت منابع ما را به تصمیمات سخت مجبور می‌کند. بارگذاری جمعیتی و شهری در مناطق بحران‌زده آبی، حتی اگر ممکن باشد، عاقلانه نیست، مگر آنکه مشکل آب به صورت اساسی حل شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: می‌توان آب را از خلیج فارس به داخل کشور منتقل کرد، اما هر متر مکعب آن حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد. اگر چنین هزینه‌ای منطقی و قابل پرداخت باشد، باید اقدام کرد، اما عقل و منطق حکم می‌کند در کنار این گزینه‌ها، یک نقشه جامع و تازه برای آینده کشور طراحی شود. اگر تناسب میان منابع و مصارف از بین برود، به معنای ایجاد یک فاجعه خواهد بود که آثار آن بر نسل‌های بعدی نیز باقی می‌ماند.

پزشکیان حکمرانی درست را تناسب میان شفافیت، عدالت، مشارکت و همراهی دانست و بیان کرد: در بسیاری از مسایل جاری، پیگیری‌ها در راستای راه‌اندازی ساختار‌های محله‌محور و مسجدمحور انجام می‌شود تا همه در سرنوشت و رفتار خود مداخله کرده و با همکاری و مشارکت، آینده محله و جامعه خود را بسازند. هر محله می‌تواند ساختار فکری هماهنگ برای تعیین مسیر، رفتار، اخلاق و سکنات خود شکل دهد.

رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: آموزش فرزندان نیز جزو اولویت‌های مهمی است که دولت وفاق ملی هم‌اکنون پیگیری می‌کند. برگزاری بیشترین جلسات در مدارس برای بررسی روند تکمیل ساختمان‌ها، تجهیز و تعیین روش‌های آموزشی و تربیتی در دستور کار است تا از همان مراحل اولیه، پایه‌های رفتار و فرهنگ جامعه ساخته شود و از بروز مشکلات رفتاری در مراحل بعد جلوگیری شود.

رئیس جمهور ریشه و آغاز تحول را از مدرسه و مهدکودک دانست و افزود: ورزش، فرهنگ و هرگونه تربیت پایدار از همان‌جا شکل می‌گیرد و اگر این ریشه درست آبیاری شود، درختی که حاصل می‌شود ماندگار و ثابت خواهد ماند، زیرا ریشه محکم است. کودکان باید در مسجد و محله با فرهنگ خود رشد کنند تا تعصب مثبت نسبت به هویت و ارزش‌های خود پیدا کنند و با مطالعه و بر اساس دلیل و برهان از انتخاب‌ها و باور‌های خود دفاع نمایند. اگر مسجد بر پایه باور‌های صحیح، اخلاق، همراهی و همدلی با مردم فعالیت کند، می‌تواند به پایگاه و پناهگاه بسیاری از افراد گرفتار تبدیل شود و نقشی فراتر از محل نماز در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه ایفا کند.

پزشکیان با اشاره به نشست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قرائت آیاتی از قرآن کریم گفت: ادعای دین‌داری بدون رسیدگی به نیاز‌های اساسی مردم، بی‌ارزش است و مسئولیت اداره کشور زمانی معنا دارد که مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم برطرف شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: حل مشکلات سخت امروز بدون مشارکت فعال مردم ممکن نیست و اگر باور و اعتقاد راستین با عمل همراه شود، سرمایه اجتماعی به آسانی به دست خواهد آمد. سرمایه اجتماعی حاصل رفتار درست در جامعه است، نه حاصل شعار و گفتار. آن‌که مسئولیت بر عهده دارد باید به وعده‌ها و باور خود عمل کند تا اعتماد و همراهی مردم شکل گیرد.

پزشکیان در پایان با تأکید بر نقش ویژه استانداران در حکمرانی مطلوب اظهار داشت: حکمرانی باید علمی باشد و در همین چارچوب استانداران، به‌عنوان رؤسای جمهور منطقه، با اختیارات کامل برنامه‌های دقیق را همراه با نمایندگان و مدیران استانی تدوین کنند تا دولت بتواند پشتیبانی کامل ارائه کند. تشکیل گروه‌های تخصصی در موضوعات کلان، از جمله هوش مصنوعی، حفظ باغستان‌های سنتی و صیانت از محیط زیست ضروری است و هیچ خط قرمزی جدی‌تر از جلوگیری از تخریب محیط زیست وجود ندارد. با هم‌افزایی، مدیریت علمی و حکمرانی خوب، مسایل و چالش‌های کشور به حول و قوه الهی حل خواهد شد.