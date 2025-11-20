میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکلیف افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ مشخص شد

طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۴۷
| |
1008 بازدید
|
۸
تکلیف افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شد.

براساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.

طبق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام می‌شود.

این رویکرد دولت برای تنظیم افزایش حقوق سال آینده در حالی اتخاذ شده که تعیین ضریب نهایی حقوق معمولاً در مراحل پایانی تدوین لایحه بودجه مشخص می‌شود و می‌تواند بر اساس شرایط منابع و مصارف عمومی کشور دستخوش تغییرات باشد.

این ضریب افزایش در حالی لحاظ شده که میزان تورم احتمالی در پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد خواهد بود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
19
پاسخ
تورم ماهيانه 20درصد افزايش حقوق ساليانه 20 درصد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
15
پاسخ
روزبروز فقیرتر می شویم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
6
پاسخ
وقتی دولت نمیتونه ارزش پول کشور رو حفظ کنه باید به اندازه تورم حقوق های کارکنانش رو افزایش بده. ابن مطالبه طبیعی و جزو وظایف دولته.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
کدوم دولت؟دولت روکش یا دولت اصلی پشت پرده؟
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
1
1
پاسخ
پزشکیان بدترین عاقبت نسبت به رییس جمهورهای قبلی داره
بماند یادگار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
2
پاسخ
خیلی زیاده مردم رودل می کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
0
پاسخ
خودمان خواستیم که اینجور باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
0
پاسخ
وقتی تورم ۴۵ درصد افزایش حقوق ۲۰درصد یعنی اختلاف ۲۵ درصد تا تورم چطور پر میشه
