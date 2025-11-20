واکنش سه وزیر به تلاش مجلس برای استیضاح

وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و کار در گفت و گویی کوتاه با خبرگزاری خبرآنلاین، به برخی تلاش‌ها برای استیضاح‌شان توسط نمایندگان واکنش نشان دادند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ اصرار نمایندگان مجلس برای استیضاح چهار وزیر کابینه چهاردهم شدت گرفته است. در همین راستا، عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، در خصوص استیضاح چهار وزیر گفت: برابر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هر استیضاحی که زودتر به هیئت‌رئیسه ارجاع شده باشد، طبیعتاً زودتر به کمیسیون ذی‌ربط ارسال شده و فرایند آن طی می‌شود.

وی درباره ترتیب ارجاع‌های صورت‌گرفته به هیئت‌رئیسه را به این شرح اعلام کرد: «وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، وزیر کار و وزیر جهاد کشاورزی.»، اما علت این استیضاح‌ها چیست؟ آیا سیاسی‌کاری در پشت پرده استیضاح قرار دارد و جریان‌های مخالف دولت می‌خواهند به این طریق ضربه‌ای به دولت بزنند؟ یا آنکه واقعاً عملکرد وزرا به گونه‌ای بوده است که هنوز عمر کابینه به دو سال نرسیده، باید از قطار دولت پیاده شوند؟

در این میان، اگرچه نمایندگان حامی استیضاح وزرای دولت با زیر سؤال بردن عملکرد دولتمردان تأکید می‌کنند که استیضاح‌ها سیاسی نیست، حتی برخی هم با اشاره به مسائل جنسیتی می‌گویند وزارتخانه‌ای مانند وزارت راه جای زنان نیست. اما در مقابل، گروهی وجود دارند که با اشاره به استیضاح همتی، این اقدام نمایندگان را سیاسی‌کاری می‌خوانند؛ مانند جواد آرین‌منش، نماینده سابق مجلس، که در گفت‌وگویی بیان کرده بود: «تجربه من در دو دوره نمایندگی مجلس نشان داده است که بسیاری از طرح‌های استیضاح در واقع با هدف اعمال فشار یا باج‌خواهی از وزرا مطرح می‌شوند، نه برای اصلاح عملکرد دولت.»

پاسخ وزرای دولت به خبر استیضاح‌شان

در همین خصوص، بحث استیضاح فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی، به داستان همیشگی بهارستان تبدیل شده است. در واقع او اگرچه از همان روز‌های اول حضور در وزارت راه با مخالفت نمایندگان زیادی روبه‌رو شد، اما این روز‌ها شدت این مخالفت‌ها آن‌قدر اوج گرفته که برخی با اشاره به اختلافات میان او و مهرداد بذرپاش، استیضاحش را کاملاً سیاسی می‌دانند. با این حال، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیأت دولت، در پاسخ به این سؤال درباره بحث استیضاح خودش و اینکه آیا داستانی در پشت پرده وجود دارد، گفت: «از خود استیضاح‌کنندگان بپرسید؛ ما وظیفه‌مان این است که کارمان را درست انجام بدهیم.»

غلامرضا نوری قزلجه هم این روز‌ها روز‌های شلوغی را می‌گذراند. او از یک سو، به دلیل پرونده نهاده‌های دامی زیر ذره‌بین مخالفان و مافیا‌های کشاورزی قرار گرفته و از سوی دیگر، به دلیل گرانی قیمت برنج، گوشت، مرغ و لبنیات زیر تیغ انتقادات. اگرچه او به لحاظ ترتیب استیضاح در اولویت چهارم قرار دارد، با این حال این سؤال ایجاد می‌شود که چرا برخی می‌خواهند او در این سمت نباشد. وزیر جهاد کشاورزی در همین راستا به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «من تا آخرین لحظه، در هر موقعیتی که هستم و خواهم بود، مطمئن باشید به همان روش اصلاح، اعتدال و مبارزه با فساد ادامه خواهم داد.»

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم اگرچه در اولویت سوم استیضاح نمایندگان قرار دارد، اما همواره به دلیل انتصابات این وزارتخانه زیر ذره‌بین نقد و انتقادات نمایندگان و مخالفان و موافقان دولت قرار داشته است. او نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین درباره انتقادات نمایندگان و کلید خوردن استیضاحش گفت: «ما همیشه با نمایندگان ارتباط داریم. این استیضاح از دی‌ماه ۱۴۰۳ بوده و همیشه هست. هر وزیری چند مخالف دارد، اما جلسه‌ای در این زمینه نداشتیم.»