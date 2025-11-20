نطق پزشکیان درباره تخلیه تهران، کیهان را عصبانی کرد!

به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان نوشت: به جناب آقای دکتر پزشکیان عرض میکنیم اگر راهحل مسئله کمآبی تهران، خالی کردن پایتخت باشد، لابد برای حل سایر بحرانها نیز باید کشور را خالی کرد.
در شرایطی که کشور با ناترازی مدیریتی و ضعف تصمیمگیری روبهروست، به جای دلسرد کردن مردم با این گزارهها، اندیشههای فرسوده و مدیران بیبرنامه را از پیرامون خود خالی کنید.
ادبیات اظهارات آقای پزشکیان ریاست محترم جمهور برای توصیف مشکلات با هدف به میدان آوردن مردم جهت حل آنها بیان میشود. اما در این بین یک مسئله مهم بلکه اهم مورد غفلت قرار میگیرد و آن امیدبخشی به جای یأسآفرینی است.