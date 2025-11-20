میلی صفحه خبر لوگو بالا
تشکر پزشکیان درست قبل از سفر بن‌سلمان به آمریکا؟

گفته می شود در این نامه، به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا پرداخته شده و شرایط ایران برای از سر گیری گفت و گوها با میانجیگری عربستان، ذکر شده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۳۱
| |
995 بازدید
|
۱
تشکر پزشکیان درست قبل از سفر بن‌سلمان به آمریکا؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ همزمان با سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا، مسعود پزشکیان نامه‌ای به بن سلمان ارسال کرده است. گفته می‌شود در این نامه، به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا پرداخته شده و شرایط ایران برای از سر گیری گفت‌و‌گو‌ها با میانجیگری عربستان، ذکر شده است.

با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه این موضوع را انکار کرده و گفته است: "پیام رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان که توسط رئیس جدید سازمان حج و زیارت کشورمان تسلیم شده است، صرفا محتوای دوجانبه داشته و حاوی قدردانی جمهوری اسلامی ایران از عربستان به‌خاطر خدمات ارائه‌شده به حجاج ایرانی در جریان مراسم حج سال گذشته و اهمیت استمرار همکاری‌ها و هماهنگی‌ها برای برگزاری موفق مراسم حج امسال بوده است. "

خطاب به جناب سخنگو عارضیم که اگر به هر دلیلی می‌خواهید موضوع را لاپوشانی کنید - که در عالم دیپلماسی امری متداول است - بهتر است برایش سناریوی قابل باور بچینید تا مخاطب احساس نکند به شعورش بی احترامی شده است. الان حدود ۵ ماه از موسم حج می‌گذرد و شما می‌فرمایید آقای پزشکیان تازه یادش افتاده از خدمات عربستان به حجاج ایرانی تشکر کند؟ آن هم درست زمانی که بن سلمان داشت می‌رفت آمریکا؟ (و اتفاقاً آنجا هم گفت که برای توافق ایران و آمریکا تلاش خواهد کرد.)

اسماعیل بقایی سخنگو محمدبن سلمان سفر آمریکا دیپلماسی موسم حج
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
1
3
پاسخ
ایشان مقصر نیست
تندروها و سوپر انقلابی ها مقصرند که هروقت صحبت از توافق و بهتر شدن زندگی مردم صحبت میشود دلواپس میشوند
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
