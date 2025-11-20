به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ همزمان با سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا، مسعود پزشکیان نامهای به بن سلمان ارسال کرده است. گفته میشود در این نامه، به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا پرداخته شده و شرایط ایران برای از سر گیری گفتوگوها با میانجیگری عربستان، ذکر شده است.
با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه این موضوع را انکار کرده و گفته است: "پیام رئیسجمهور به ولیعهد عربستان که توسط رئیس جدید سازمان حج و زیارت کشورمان تسلیم شده است، صرفا محتوای دوجانبه داشته و حاوی قدردانی جمهوری اسلامی ایران از عربستان بهخاطر خدمات ارائهشده به حجاج ایرانی در جریان مراسم حج سال گذشته و اهمیت استمرار همکاریها و هماهنگیها برای برگزاری موفق مراسم حج امسال بوده است. "
خطاب به جناب سخنگو عارضیم که اگر به هر دلیلی میخواهید موضوع را لاپوشانی کنید - که در عالم دیپلماسی امری متداول است - بهتر است برایش سناریوی قابل باور بچینید تا مخاطب احساس نکند به شعورش بی احترامی شده است. الان حدود ۵ ماه از موسم حج میگذرد و شما میفرمایید آقای پزشکیان تازه یادش افتاده از خدمات عربستان به حجاج ایرانی تشکر کند؟ آن هم درست زمانی که بن سلمان داشت میرفت آمریکا؟ (و اتفاقاً آنجا هم گفت که برای توافق ایران و آمریکا تلاش خواهد کرد.)