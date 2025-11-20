ترامپ مصوبه کنگره برای انتشار اسناد اپستین را امضا کرد

ترامپ مصوبه کنگره برای انتشار اسناد پرونده‌ «جفری اپستین» را امضا کرد و با دموکرات خواندن این سرمایه گذار بدنام و مجرم جنسی، دموکرات‌ها را متهم به مطرح کردن این پرونده برای انحراف از پیروزی‌های چشمگیر دولتش کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشال»، اعلام کرد: به دستور من، وزارت دادگستری تاکنون حدود ۵۰ هزار صفحه سند را به کنگره تحویل داده است. فراموش نکنید دولت بایدن حتی یک پرونده یا صفحه مربوط به جفری اپستین دموکرات را تحویل نداد و حتی در مورد او صحبت هم نکرد.

او در ادامه آورده است: تصویب این لایحه با رأیی «تقریباً اجماعی» صورت گرفته و این اقدام پس از درخواست مستقیم من از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، و جان ثیون، رهبر اکثریت در سنای آمریکا، انجام شده است.

ترامپ افزود: «جفری اپستین که در سال ۲۰۱۹ توسط وزارت دادگستری ترامپ (نه دموکرات‌ها!) متهم شد، یک دموکرات تمام‌عیار بود و هزاران دلار به سیاستمداران دموکرات اهدا کرد.»

او گفت: اپستین با بسیاری از چهره‌های معروف دموکرات مانند «بیل کلینتون» ، «لری سامرز» ، «رید هافمن» فعال سیاسی، «حکیم جفریس» ، «استیسی پلاسکت» و بسیاری دیگر در ارتباط بود.

ترامپ مدعی شد: دموکرات‌ها از مساله «اپستین» برای منحرف کردن اذهان از پیروزی‌های شگفت انگیز ما از جمله لایحه بزرگ و گسترده کاهش مالیات، تقویت مرزها، جلوگیری از حضور مردان در ورزش زنان یا سیاست‌های فراگیر تراجنسیتی‌ها، پایان دادن به سیاست‌های تنوع، برابری و شمول، متوقف کردن تورم رکورد دار دوران بایدن، کاهش قیمت‌ها، بزرگ‌ترین کاهش مالیاتی و مقرراتی در تاریخ، پایان دادن به ۸ جنگ، بازسازی ارتش، تبدیل ایالات متحده به داغ ترین کشور جهان برای سرمایه‌گذاری و حتی وارد آوردن یک شکست بزرگ به دموکرات‌ها در بحران تعطیلی اخیر دولت استفاده کرده‌اند.

رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به پرونده‌های مختلف علیه خود گفت که « آمریکا سال ها درگیر پرونده‌های «ساختگی» نظیر «روسیه، روسیه، روسیه، اوکراین، اوکراین، اوکراین» و «استیضاح ساختگی شمار یک» و «استیضاح ساختگی شمار دو» بوده است و این پرونده‌سازی تازه هم همانند موارد قبلی به ضرر دموکرات‌ها تمام خواهد شد.»

مجلس نمایندگان و سنای آمریکا (کنگره) با اکثریت قاطع آرا لایحه‌ای را تصویب کردند که وزارت دادگستری این کشور را ملزم می‌کند پرونده‌های مرتبط با جفری اپستین را به‌ صورت عمومی منتشر کند.بر اساس این مصوبه، وزارت دادگستری آمریکا موظف خواهد بود ظرف ۳۰ روز «تمام اسناد، مدارک، مکاتبات و موارد تحقیقی غیرمحرمانه» مرتبط با اپستین را منتشر کند.

اپستین که به دلیل قاچاقچ دختران زیر سن قانونی به عنوان یک مجرم جنسی شناخته شده از اوایل دهه ۲۰۰۰ درگیر بازجویی های پلیس و اف بی آی بود او در اوت ۲۰۱۹ در زندان فدرال متروپولیتن نیویورک خودکشی کرد عده زیادی اما مرگ او را مشکوک می دانند.