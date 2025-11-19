ادعای ترامپ درباره ایران و عربستان

به گزارش تابناک به نقل از «سیانبیسی»، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در سخنانی گفت: «ما ابر تیره را از کشور عربستان سعودی دور کردیم؛ کشوری که ایران نام دارد و توانایی هستهای داشت و حالا آنها میخواهند توافق کنند.»
بنا بر این گزارش، رئیسجمهور آمریکا در مجمع سرمایهگذاری ایالات متحده و عربستان سعودی در «کِندی سنتر» ادعا کرد: «ایران خواهان توافق است و ما قابلیتهای هستهای آنها را به سرعت و با قدرت نابود کردیم.»
ترامپ با بیان اینکه اهمیت زیادی برای تعیین عربستان سعودی به عنوان متحد اصلی غیرناتوی ایالات متحده قائل است، گفت: «ما دیروز رسما این عربستان سعودی را به عنوان متحد اصلی غیرناتو تعیین کردیم. این یک اتفاق بزرگ است. در واقع یک اتفاق بسیار بزرگ است. افتخار بزرگی است. این اتفاق به ندرت، خیلی به ندرت اتفاق میافتد یا شاید اصلا رخ ندهد.»
دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی قرار است امروز توافقنامهها و فروشهای تجاری به ارزش تقریبی ۲۷۰ میلیارد دلار را امضا کنند که شامل دهها شرکت میشود.
وی در این باره افزود: «به ما گفته شده است که ۲۷۰ میلیارد دلار توافقنامه و فروش بین دهها شرکت در حال امضا است و این اتفاق همین امروز رخ میدهد.»
ترامپ همچنین درباره فروش جنگندههای اف-۳۵ به عربستان تاکید کرد: «ما در حال تلاش برای تصویب این موضوع هستیم و این موضوع پیشتر بحث و رایزنی شده است، نگران نباشید.»
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به جنگنده نسل ششم آمریکا اظهار کرد: «شرکت بوئینگ کار بر روی اف-۴۷، جت جنگنده نسل ششم آمریکا را آغاز کرده و در حال تکمیل کارخانهای است که این هواپیما را تولید خواهد کرد.»
دونالد ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش دولت «جو بایدن» رئیسجمهور سابق آمریکا را «رژیم سابق» خواند و گفت: «من یک روز قبل از اینکه خبر کووید را دریافت کنم، با کارشناسان نظرسنجی ملاقات کردم زیرا داشتیم به انتخابات بعدی فکر میکردیم. آنها گفتند جناب، اگر جورج واشنگتن و آبراهام لینکلن از مرگ برگردند و با هم متحد شوند، شما با اختلاف ۲۵ امتیاز از آنها پیشی خواهید گرفت.»
وی افزود: «اگر به افرادی که میلیاردها دلار در کارخانهها و تجهیزات سرمایهگذاری میکنند، اجازه ندهیم که تعداد زیادی از مردم خود را از کشورشان بیاورند تا آن کارخانه را افتتاح، راهاندازی و به کار بیندازند، موفق نخواهیم شد.»