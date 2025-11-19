میلی صفحه خبر لوگو بالا
جزئیات حادثه تخلف انضباطی در مدرسه شهرری

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به حادثه رخ‌داده در یکی از مدارس شهرری گفت: به محض دریافت گزارش اولیه، کمیته‌ای ویژه با حضور بخش‌های ارزیابی عملکرد، حراست و حوزه آموزش تشکیل شد و بررسی ابعاد مختلف موضوع آغاز شده‌است.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۸۰
| |
5 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، یوسف بهارلو عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت استاد مهر محمود مولایی در ایوان ری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته جلسه‌ای با حضور دانش‌آموزان و اولیای آنان برگزار شد تا مسئله با دقت و بدون تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده بررسی شود. خوشبختانه فضای مدرسه اکنون آرام است اما روند بررسی‌ها ادامه دارد و نتیجه نهایی پس از جمع‌بندی دقیق اعلام خواهد شد.

وی درباره جزئیات حادثه افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد تعدادی از دانش‌آموزان گوشی همراه به مدرسه آورده بودند که این موضوع منجر به درگیری محدود میان چند نفر و سپس جمع‌آوری گوشی‌ها شد. این اتفاق برای دقایقی فضای مدرسه را متشنج کرد اما همکاران ما بلافاصله وارد عمل شدند.

بهارلو با تأکید بر اینکه گزارشی از آسیب جسمی دانش‌آموزان دریافت نشده است، خاطرنشان کرد: کمیته بررسی‌کننده همچنان مشغول بررسی ابعاد مختلف مسئله است و پس از مشخص شدن عوامل احتمالی، تصمیم لازم درباره افراد مقصر اتخاذ خواهد شد.

پیگیری تخلفات مدیریتی همچنان ادامه دارد

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: پیگیری پرونده مدیرانی که در ایام ثبت‌نام مبالغ خارج از ضوابط دریافت کرده‌اند همچنان ادامه دارد. برای تعدادی از مدیران آرای قطعی صادر شده و برخی دیگر نیز در آستانه صدور رأی قرار دارند.

وی تأکید کرد: در برابر هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد می‌کنیم و در مواردی نیز تغییر مدیریت مدارس انجام شده است.

