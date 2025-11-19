به گزارش تابناک به نقل از رویترز، دولت لهستان امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که در واکنش به انفجار در مسیر راهآهن که ورشو آن را به مسکو نسبت میدهد، آخرین کنسولگری فعال روسیه در خاک خود را تعطیل خواهد کرد و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواست سفر دیپلماتهای روسی در منطقه شنگن را محدود کنند.
لهستان که از اصلیترین متحدان اوکراین در جنگ علیه روسیه است، میگوید دو شهروند اوکراینیِ همکار با مسکو این انفجار را در خط آهن ورشو– لوبلین انجام دادهاند. این خط آهن پایتخت لهستان را به مرز اوکراین متصل میکند.
«رادوسواف سیکورسکی» وزیر خارجه لهستان، در یک نشست خبری گفت نخستین واکنش ورشو تعطیلی آخرین کنسولگری روسیه در شهر گدانسک خواهد بود. لهستان پیش از این نیز کنسولگریهای روسیه در کراکوف و پوزنان را به دلیل اقدامات خرابکارانه بسته بود.
وی پیشتر در پارلمان، انفجار خط آهن را «نه فقط یک اقدام خرابکاری بلکه اقدام تروریسم دولتی» خوانده و تاکید کرده بود که پاسخهای غیردیپلماتیک نیز در راه است.
مسکو با رد این اتهامات و متهمکردن لهستان به «روسهراسی» اعلام کرده است که در واکنش، حضور دیپلماتیک و کنسولی لهستان در خاک روسیه را محدود خواهد کرد.