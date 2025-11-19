میلی صفحه خبر لوگو بالا
 هتک حرمت به قرآن کریم در آمریکا

چند اسلام‌ستیز با هدف اهانت به قرآن کریم به شهر مسلمان‌نشین آمریکا رفته و تلاش کردند جلوی چشم پلیس و مسلمانان، به قرآن هتک حرمت کنند.
 هتک حرمت به قرآن کریم در آمریکا

به گزارش تابناک، گروهی از اسلام‌ستیزان روز سه‌شنبه به شهر دیربورن واقع در ایالت میشیگان رفته و تلاش کردند که به اسم آزادی بیان به کتاب مقدس مسلمانان بی‌احترامی کنند، اقدامی که منجر به تنش میان آن‌ها و ساکنین شهر شد.

به گزارش فاکس‌نیوز، تنش‌ها زمانی آغاز شد که جیک لانگ، از فعالانِ سیاسی حامی دونالد ترامپ، به خیابان میشیگان آمد و تلاش کرد به یک نسخه از قرآن اهانت کند.

شهر دیربورن میزبان یکی از بزرگ‌ترین جوامع مسلمان آمریکا بوده و اخیراً هدف فعالان ضداسلام قرار گرفته است.

دیگر کشورهای غربی مانند سوئد و دانمارک نیز پیش از این به بهانه آزادی بیان اجازه هتک حرمت به قرآن را داده بودند، تلاش‌هایی که با واکنش منفی ساکنان مسلمان و ممانعت آن‌ها از این اقدام مواجه شده بود.

اکنون نیز یکی از ساکنان دیربورن مانع از اهانت به قرآن کریم شد. پس از تلاش دوباره لانگ، یکی از ساکنین قرآن را از او گرفت و از منطقه دور شد.

اقدام جیک لانگ منجر به افزایش تنش و آغاز درگیری شد. در این هنگام، پلیس آمریکا مداخله کرد و در پیاده‌روها و طول خیابان میشیگان خط امنیتی تشکیل داد.

