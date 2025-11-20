استایل جدید مرجانه گلچین که سوژه شد

مرجانه گلچین، بازیگر محبوب و چهره‌ای که همیشه با نقش‌های کمدی و جذابش ما را غافلگیر کرده، این بار با یک «تغییر استایل» کاملاً غیرمنتظره در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. خانم بازیگر این بار نه روی صحنه تئاتر و نه در قامت یک شخصیت تلویزیونی، بلکه با کیت ورزشی و روحیه‌ای جنگجو در زمین فوتبال ظاهر شده است!

مرجانه گلچین در قامت کاپیتان تیم فوتبال

عکسی از مرجانه گلچین در حال بازی فوتبال منتشر شده، مربوط به بازی تیم هنرمندان با تیم پیشکسوتان بانوان در بندر انزلی است.

سرمربیگری تیم هنرمندان را مرجانه گلچین بر عهده داشته و سرمربی تیم پیشکسوتان بانوان مریم ایراندوست بوده است. در این دیدار که با هدف ترویج نشاط، دوستی و تعامل میان جامعه هنری و ورزشی برگزار شد، تیم پیشکسوتان بانوان با نتیجه یک بر صفر تیم منتخب هنرمندان زن ایران را شکست داد.

بازیکنان تیم فوتبال هنرمندان زن

در تیم هنرمندان علاوه بر مرجانه گلچین چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون فریبا طالبی، نگار نیکدل، نیلوفر هوشمند، حوریه مقدم، فرناز امینی، زهرا محمودوند، بهاره امینی، فرزانه وهاب، مهتاب اکبری و شیما حسن‌زاده حضور داشتند.

کادر فنی تیم نیز با حضور نام‌هایی چون آتوسا حجازی (سرمربی) و سوگل عرب (مربی) سازماندهی شده بود.در پایان این دیدار پرشور، فرزانه وهاب به عنوان بهترین دروازه‌بان و سوگل عرب به عنوان بهترین بازیکن تیم هنرمندان معرفی شدند.حرکت جذاب مرجانه گلچین بعد فوتبال هنرمندان

جذاب‌ترین بخش این رویداد، اقدام انسان‌دوستانه مرجانه گلچین پس از سوت پایان بود. او پیشنهاد داد که دو تیم، جمعی به ساحل رفته و زباله‌ها را جمع‌آوری کنند تا پیامی از همدلی، دوستی و اهمیت حفظ محیط زیست را به جامعه منتقل کنند. این حرکت نشان داد که تعهد اجتماعی هنرمندان چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد.