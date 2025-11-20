میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استایل جدید مرجانه گلچین که سوژه شد

مرجانه گلچین با استایلی کاملاً متفاوت ظاهر شد؛ تیپی که تا حالا از او ندیده بودیم و حسابی سوژه شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۶۱
| |
550 بازدید

استایل جدید مرجانه گلچین که سوژه شد

مرجانه گلچین، بازیگر محبوب و چهره‌ای که همیشه با نقش‌های کمدی و جذابش ما را غافلگیر کرده، این بار با یک «تغییر استایل» کاملاً غیرمنتظره در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. خانم بازیگر این بار نه روی صحنه تئاتر و نه در قامت یک شخصیت تلویزیونی، بلکه با کیت ورزشی و روحیه‌ای جنگجو در زمین فوتبال ظاهر شده است!

مرجانه گلچین در قامت کاپیتان تیم فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از نمناک؛ عکسی از مرجانه گلچین در حال بازی فوتبال منتشر شده، مربوط به بازی تیم هنرمندان با تیم پیشکسوتان بانوان در بندر انزلی است.

سرمربیگری تیم هنرمندان را مرجانه گلچین بر عهده داشته و سرمربی تیم پیشکسوتان بانوان مریم ایراندوست بوده است. در این دیدار که با هدف ترویج نشاط، دوستی و تعامل میان جامعه هنری و ورزشی برگزار شد، تیم پیشکسوتان بانوان با نتیجه یک بر صفر تیم منتخب هنرمندان زن ایران را شکست داد.

استایل جدید مرجانه گلچین که سوژه شد

بازیکنان تیم فوتبال هنرمندان زن

در تیم هنرمندان علاوه بر مرجانه گلچین چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون فریبا طالبی، نگار نیکدل، نیلوفر هوشمند، حوریه مقدم، فرناز امینی، زهرا محمودوند، بهاره امینی، فرزانه وهاب، مهتاب اکبری و شیما حسن‌زاده حضور داشتند.

کادر فنی تیم نیز با حضور نام‌هایی چون آتوسا حجازی (سرمربی) و سوگل عرب (مربی) سازماندهی شده بود.در پایان این دیدار پرشور، فرزانه وهاب به عنوان بهترین دروازه‌بان و سوگل عرب به عنوان بهترین بازیکن تیم هنرمندان معرفی شدند.حرکت جذاب مرجانه گلچین بعد فوتبال هنرمندان

جذاب‌ترین بخش این رویداد، اقدام انسان‌دوستانه مرجانه گلچین پس از سوت پایان بود. او پیشنهاد داد که دو تیم، جمعی به ساحل رفته و زباله‌ها را جمع‌آوری کنند تا پیامی از همدلی، دوستی و اهمیت حفظ محیط زیست را به جامعه منتقل کنند. این حرکت نشان داد که تعهد اجتماعی هنرمندان چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد.

استایل جدید مرجانه گلچین که سوژه شد

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازیگر زن مرجانه گلچین کاپیتان استایل مد تیم هنرمندان
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: مرجانه گلچین با استایل دهه شصتی
استایل‌ متفاوت سارا منجزی‌پور و آناهیتا درگاهی
ده کت و شلوار گرانقیمت دنیا
استایل بهاری الناز حبیبی در مراسم اکران+عکس
مرجانه گلچین از بازیگری خداحافظی کرد
مرجانه گلچین: برای بازیگری از همسرم جدا شدم!
ده جواهر گرانقیمت در جهان
دیدار دوستانه تیم های جانبازان قطع عضو و هنرمندان
کیف‌های زنانه آرمانی و ورساچه 2017
طرح‌های زارا برای پاییز و زمستان 2017
طراحی هاردی آمیس برای بهار 2017
طرح‌های بهار و تابستان 2017 لویی ویتن
بهنام بانی: من فوتسالیست حرفه‌ای بوده‌ام!
استایل تماشاییِ رویا جاویدنیا در ۶۰سالگی جلب‌توجه کرد!
شیوه ساخت عینک‌های کریستین دیور
پیغام غم‌انگیز مرجانه گلچین برای مادرش
نیم نگاهی به جواهرآلات لاگوس
شیوه ساخت جواهرآلات کریستین دیور
نگاهی به جواهرات بولگاری
ویدیوی تازه مرجانه گلچین: به مردم دروغ گفتم!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
استایل جدید مرجانه گلچین که سوژه شد
خلیل‌زاده؛ هرچقدر ناکام‌تر، همان‌قدر وقیح‌تر/ دنبال قاتلِ شأن‌ تیم ملی هستیم، نه قاتل بروسلی!
دندان‌قروچه در خواب نشانه چیست؟
طناز طباطبایی، بازیگری که فقط با رخت عزا دیده می‌شود!
حساب اینستاگرام این افراد به زودی قفل می‌شود!
عکس‌العمل ایران به غنی سازی صفر در تلویزیون عربستان! + زیرنویس
بهترین نوشیدنی ها برای پوست و مفاصل
ابهامات دقیقه نودی «واردات بنزین سوپر»/ از نام‌های پنهان تا بهای نامعلوم و بازار شایعات!
تلویزیون کره: این موشک ایران با 12 ماخ سرعت گیم چنجر است
زنان بازهم پشت درهای ورزشگاه امام رضا(ع) ماندند
آمار متناقض خانم سخنگو از قیمت تمام شده بنزین!
عکس | سلفی‌های جالب بازیگران با سید حسن خمینی
فهمیدم چشم راستم تخلیه شده است/گفتم فلانی مرا ببر گفت اجازه ندارم!
توضیح فرزانه کابلی از وضعیت هادی مرزبان در بیمارستان
یک امام جمعه: ابرها از امواج موبایل و ماهواره‌ها در رنجند!
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
ترامپ: یا با من باشید؛ یا له می‌شوید!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۵ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۷۳ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۶۹ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005ctd
tabnak.ir/005ctd