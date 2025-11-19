به گزارش تابناک به نقل از آوش؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول دولتهای یازدهم و دوازدهم، در کتاب اخیرش با عنوان «در اندیشه ایران» که به زودی رونمایی میشود، به مقاومت دولت روحانی در برابر فشارهای نهادهای غیردولتی برای فیلترینگ شبکههای اجتماعی هم اشاره کرده است.
او نوشته است: درباره اینترنت موضوع دیگر دولت، مقاومت در برابر فشار نهادهای حاکمیتی برای مسدودسازی شبکههای اجتماعی بود. نظر ما در دولت این بود که دسترسی به این بسترها نباید محدود شود به همین دلیل بارها دولت در برابر فشارهای بیرونی برای فیلتر کردن تلگرام، اینستاگرام و واتس اپ مقاومت کرد. مقاومت دولت به حدی بود که وقتی در اعتراضات دی ۱۳۹۶، تلگرام به صورت موقت و با دستور نهادهای امنیتی فیلتر شد دو هفته پس از آن با دستور آقای روحانی فیلترینگ تلگرام برداشته شد.
دولت به طور جدی منتقد رویههای محدود کننده دسترسی آزاد به شبکههای اجتماعی بود و همین موضوع مکرراً موجب تنش میان دولت و بخشهای دیگر حاکمیت میشد تا جایی که مقاومت وزارت ارتباطات در برابر مسدودسازی اینستاگرام باعث شد تا آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات، به دادگاه احضار و از ایشان شکایت شود.
رخدادهایی از جمله احضار آذری جهرمی به دادگاه به نظر میرسید بیشتر پس از مطرح شدن نامش برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری پیگیری شد.