طارمی یا قلعه‌نویی، چه کسی تصمیم‌گیر است؟

در شرایطی که قرار بود مهدی طارمی زننده پنالتی پنجم ایران مقابل ازبکستان باشد، او تصمیم گرفت که خلاف تصمیم کادر فنی میلاد محمدی را به جای خود بفرستد تا با از دست رفتن این پنالتی، تیم‌ملی در فینال تورنمنت العین شکست بخورد.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۵۱
| |
400 بازدید

طارمی یا قلعه‌نویی، چه کسی تصمیم‌گیر است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در شرایطی که قرار بود مهدی طارمی زننده پنالتی پنجم ایران مقابل ازبکستان باشد، او تصمیم گرفت که خلاف تصمیم کادر فنی میلاد محمدی را به جای خود بفرستد تا با از دست رفتن این پنالتی، تیم‌ملی در فینال تورنمنت العین شکست بخورد. با وجود این که شکست در دیداری تدارکاتی آن هم در ضربات پنالتی نباید آنچنان جدی گرفته شود، اقدام سر خود طارمی در تغییر پنالتی‌زن پنالتی حساس تیم‌ملی، زنگ خطر را در تیم‌ملی به صدا درآورده است.

تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه شب در فینال تورنمنت تدارکاتی العین در ضربات پنالتی مغلوب ازبکستان شد. در شرایطی که همه از نزدن پنالتی پنجم توسط مهدی طارمی متعجب شده بودند، بلافاصله پس از پایان بازی امیر قلعه‌نویی به سمت مهدی طارمی رفت و از او گلایه کرد تا مشخص شود کاپیتان ایران خودش تصمیم گرفته پنالتی نزند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که گلایه‌های قلعه‌نویی از طارمی به همان صحنه ختم نشده و سرمربی تیم‌ملی در رختکن به شدت از تصمیم خودسرانه کاپیتان تیمش انتقاد کرده است.

مهدی طارمی پس از انتقادات شدید قلعه‌نویی، برای توجیه کاری که انجام داده در میکسدزون ورزشگاه بن زاید العین حضور پیدا کرد و دلیل پنالتی نزدنش را فرصت دادن به باقی بازیکنان برای کسب تجربه عنوان کرد؛ توجیهی که حتی اگر ادله درستی داشته باشد، نمی‌توان بدون هماهنگی کادر فنی تیم ملی موجه دانست.

 

طبق روال مرسوم، همیشه سرمربیان تصمیم‌گیرندگان نهایی برای اعلام پنالتی‌زنان تیم در ضربات پنالتی هستند چرا که او و دستیارانش با در نظر گرفتن دیتای تمرینات و شرایط بازیکن از نظر روحی و فیزیکی در زمان بازی دید بهتری برای مشخص کردن نفرات دارند. در این بین کاپیتان تیم اگر نکته‌ای به نظرش برسد، می‌تواند به سرمربی منتقل کند تا باز در نهایت سرمربی تصمیمش را بگیرد، اما کاری که مهدی طارمی انجام داد، زیر سؤال بردن تصمیمات سرمربی تیم بوده و باید فکری به حال این موضوع شود چرا که نه تنها در حال حاضر اعتبار تصمیمات کادر فنی را در بین بازیکنان زیر سؤال برده، بلکه در آینده رویه‌ای غلط در تیم‌ملی ایجاد خواهد کرد.

طارمی قلعه نویی تیم ملی فوتبال العین تورنمنت تدارکاتی پنالتی ازبکستان
