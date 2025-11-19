میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادعای بیرانوند درباره ترس از فضای مجازی

دروازه‌بان شماره یک تیم ملی فوتبال تاکید کرد که مردم و رسانه‌ها نباید به بازیکنان تیم ملی رنگی نگاه کنند.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۴۷
| |
433 بازدید

ادعای بیرانوند درباره ترس از فضای مجازی

بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی با اشاره به عملکرد بازیکنان در تمرینات گفت: بازیکنان در تمرینات پنالتی‌های فوق‌العاده‌ای می‌زنند و ما چهار دروازه‌بان نتوانستیم حتی یک ضربه را مهار کنیم.

به گزارش تابناک، علیرضا بیرانوند پس از بازگشت کاروان تیم ملی فوتبال ایران از تورنمنت چهارجانبه العین امارات که با پیروزی کشورمان مقابل کیپ ورد و شکست مقابل ازبکستان همراه بود، اظهار داشت: اردوی بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و از نظر انضباط تیمی پیشرفت قابل توجهی داشتیم. فکر می‌کنم این اردو آخرین فیفادی سال بود و تا فیفادی بعدی حدود سه تا چهار ماه زمان باقی مانده است.

او ادامه داد: تیم ملی متعلق به مردم است و «رنگی بودن» در تیم ملی باعث شده برخی بازیکنان جرأت نکنند پنالتی بزنند. در بازی‌های دوستانه باید پنالتی زده شود تا اگر در جام جهانی به آن نیاز شد، بازیکنان آمادگی داشته باشند. صحبت‌های مهدی طارمی بعد از بازی کاملاً درست بود. وقتی بازیکن تیمی پرهوادار پنالتی خراب می‌کند، نگران حملات و هجمه‌های فضای مجازی می‌شود.

دروازه‌بان تیم ملی با اشاره به عملکرد بازیکنان در تمرین افزود: بازیکنان در تمرینات پنالتی‌های فوق‌العاده‌ای می‌زنند و ما چهار دروازه‌بان نتوانستیم حتی یک ضربه را مهار کنیم. اما فوتبال همین است و واقعاً نمی‌دانم در بازی چه شد که پنالتی‌ها تبدیل به گل نشد. نباید فشار بیش از حد روی بازیکنان وارد شود.

بیرانوند تصریح کرد: شما خبرنگاران فقط منتظر هستید تیم ملی ببازد تا فشار را روی بازیکنان افزایش دهید و همین موضوع باعث استرس در تیم می‌شود. همه مردم و رسانه‌ها باید تیم ملی را متعلق به کشور بدانند و نباید با نگاه رنگی به آن نزدیک شوند. ما برای مردم و کشورمان در زمین می‌جنگیم.

وی در پایان گفت: بازی مقابل ازبکستان یکی از بهترین نمایش‌های ایران در چند سال اخیر بود. بسیاری از اتفاقاتی که در زمین رخ می‌دهد ماهیت کاملاً فوتبالی دارد.

علیرضا بیرانوند فضای مجازی تیم ملی فوتبال پنالتی ازبکستان
