موج استعفاها در ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانههای عبری گزارش دادند، ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی به کمیته فرعی امور خارجی و امنیت در پارلمان اسرائیل (کنست) اعلام کرده است که بخشی از این افسران علیرغم تمایل به استعفا، مجبور به ادامه فعالیت خود شدهاند؛ زیرا در دوران جنگ، مسئولیتهای حساسی بر عهده داشته و جایگزین مناسبی برای آنان وجود نداشته است. شبکه ۱۲ رژیم اشغالگر نیز به نقل از آمیر فدمنی، رئیس اداره منابع انسانی ارتش این رژیم گزارش داد که ارتش ناچار شده برای پر کردن خلأها، افسران جوان و کمتجربه را در پستهای حساس منصوب کند؛ اقدامی که به گفته او «خطرات زیادی برای توان فرماندهی ارتش دارد.» این وضعیت در حالی رخ میدهد که پس از پایان جنگ غزه، هزاران سرباز ارتش نیز درخواست تسریع در روند ترخیص خود را ثبت کردهاند، امری که فشار گستردهای بر ساختار فرماندهی و آمادگی عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرده است. به نوشته رسانههای اسرائیلی، ارتش دائم، ستون فقرات ارتش رژیم صهیونیستی به شمار میرود، اما از چند سال پیش شمار نیروهای آن از ۴۵ هزار نفر به حدود ۴۰ هزار نفر کاهش یافته و این مسئله، حساسیت شرایط فعلی را دوچندان کرده است. منابع نظامی میگویند فرسایش روانی و جسمی ناشی از جنگهای مداوم در دو جبهه شمال و جنوب، حتی نیروهای ذخیره را نیز دچار فرسودگی کرده است و این موضوع به افت روحیه و کاهش انسجام فرماندهی منجر شده است.
کارشناسان امور نظامی در سرزمینهای اشغالی هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند منجر به اختلال در ساختار فرماندهی، از دست رفتن تجربههای کلیدی نظامی و کاهش کارایی عملیاتی ارتش در مواجهه با تهدیدات آینده شود؛ وضعیتی که ناظران از آن بهعنوان یکی از عمیقترین بحرانهای ارتش اسرائیل در تاریخ اخیر یاد میکنند.