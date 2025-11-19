میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

موج استعفاها در ارتش رژیم صهیونیستی

منابع عبری از موجی بی‌سابقه از استعفای افسران ارتش رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند؛ چراکه بیش از ۶۰۰ افسر ارشد درخواست پایان خدمت خود را پیش از موعد رسمی تقدیم کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۴۰
| |
745 بازدید
موج استعفاها در ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های عبری گزارش دادند، ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی به کمیته فرعی امور خارجی و امنیت در پارلمان اسرائیل (کنست) اعلام کرده است که بخشی از این افسران علی‌رغم تمایل به استعفا، مجبور به ادامه فعالیت خود شده‌اند؛ زیرا در دوران جنگ، مسئولیت‌های حساسی بر عهده داشته و جایگزین مناسبی برای آنان وجود نداشته است. شبکه ۱۲ رژیم اشغالگر نیز به نقل از آمیر فدمنی، رئیس اداره منابع انسانی ارتش این رژیم گزارش داد که ارتش ناچار شده برای پر کردن خلأها، افسران جوان و کم‌تجربه را در پست‌های حساس منصوب کند؛ اقدامی که به گفته او «خطرات زیادی برای توان فرماندهی ارتش دارد.» این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که پس از پایان جنگ غزه، هزاران سرباز ارتش نیز درخواست تسریع در روند ترخیص خود را ثبت کرده‌اند، امری که فشار گسترده‌ای بر ساختار فرماندهی و آمادگی عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرده است. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، ارتش دائم، ستون فقرات ارتش رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، اما از چند سال پیش شمار نیرو‌های آن از ۴۵ هزار نفر به حدود ۴۰ هزار نفر کاهش یافته و این مسئله، حساسیت شرایط فعلی را دوچندان کرده است. منابع نظامی می‌گویند فرسایش روانی و جسمی ناشی از جنگ‌های مداوم در دو جبهه شمال و جنوب، حتی نیرو‌های ذخیره را نیز دچار فرسودگی کرده است و این موضوع به افت روحیه و کاهش انسجام فرماندهی منجر شده است.

کارشناسان امور نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند منجر به اختلال در ساختار فرماندهی، از دست رفتن تجربه‌های کلیدی نظامی و کاهش کارایی عملیاتی ارتش در مواجهه با تهدیدات آینده شود؛ وضعیتی که ناظران از آن به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین بحران‌های ارتش اسرائیل در تاریخ اخیر یاد می‌کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استعفا رژیم صهیونیستی افسران ارتش
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
واکنش نصیرپور به شایعه استعفای «عارف»
از استعفا تا عزل؛ روایت تازه از خودسوزی جوان اهوازی
واکنش رسمی حماس به قطعنامه شورای امنیت
میراث جنگ ۱۲ روزه بر بازار مسکن اسرائیل!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005ctI
tabnak.ir/005ctI