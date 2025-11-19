میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیام آتش به پوتین از لندن!

وزیر دفاع انگلیس در واکنش به حضور ادعایی کشتی جاسوسی «یانتر» روسیه در حاشیه آب‌های شمال اسکاتلند و متهم کردن آن به رصد کابل‌های زیردریایی و تاباندن لیزر به سوی خلبانان نیروی هوایی، هشدار داد که نیروهای انگلیس تحرکات این شناور را از نزدیک زیر نظر دارند و آماده اقدام هستند.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۳۵
| |
613 بازدید
پیام آتش به پوتین از لندن!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وزارت دفاع انگلیس در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که کشتی روسی «یانتر» طی هفته‌های اخیر وارد «آب‌های گسترده‌تر» انگلیس شده و اکنون «در لبه آب‌های» این کشور در شمال اسکاتلند قرار دارد. در این پیام، «یانتر» به‌عنوان شناوری معرفی شده که برای «جمع‌آوری اطلاعات و نقشه‌برداری از کابل‌های زیردریایی» طراحی شده و وزارت دفاع می‌گوید به همین دلیل آن را یک تهدید بالقوه برای زیرساخت‌های حیاتی دریایی خود تلقی می‌کند.

بر اساس این پیام، نیروی دریایی انگلیس ناو فراگیت «اچ‌ام‌اس سامرست» و نیروی هوایی این کشور نیز هواپیمای گشت دریایی «پی–۸» را برای تعقیب و پایش لحظه‌به‌لحظه مسیر حرکت این کشتی به منطقه اعزام کرده‌اند.

جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس، در یک نشست خبری در داونینگ‌استریت مدعی شد: «همین الان کشتی جاسوسی روسیه، یانتر، در لبه آب‌های انگلیس، شمال اسکاتلند قرار دارد و در هفته‌های اخیر وارد آب‌های گسترده‌تر انگلیس شده است؛ این شناور برای جمع‌آوری اطلاعات و نقشه‌برداری از کابل‌های زیردریایی طراحی شده است.»

وی افزود: «ما یک ناو فراگیت نیروی دریایی و هواپیما‌های پی–۸ نیروی هوایی را برای تعقیب حرکت این شناور اعزام کردیم.»

هیلی در ادامه با لحنی هشدارآمیز، پیام مستقیم خود به مسکو را این‌گونه بیان کرد: «پیام من به روسیه و به پوتین این است: ما شما را می‌بینیم، می‌دانیم چه می‌کنید و اگر یانتر این هفته به‌سمت جنوب حرکت کند، آماده‌ایم.»

رسانه‌های انگلیسی این بخش از سخنان وزیر دفاع را نشانه‌ای از آماده بودن «گزینه‌های نظامی» در صورت تشدید تنش و ادامه حضور این کشتی در مسیر کابل‌های زیردریایی پیرامون جزایر بریتانیا تعبیر کرده‌اند.

طبق ادعای وزیر دفاع انگلیس، این دومین بار در سال جاری میلادی است که «یانتر» وارد آب‌های اطراف انگلیس می‌شود و هر بار بحث درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی در بستر دریا، از جمله کابل‌های مخابراتی و انرژی را در لندن و دیگر پایتخت‌های اروپایی زنده کرده است.

سخنان او در خصوص «تهدید روسیه» در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان یک گزارش پارلمانی در انگلیس، به‌نقل از کارشناسان دفاعی، نسبت به نبود برنامه کافی برای دفاع این کشور در برابر حمله احتمالی خارجی هشدار داده و بر لزوم افزایش هزینه‌های دفاعی تأکید کرده است.

وزیر دفاع انگلیس با اشاره به جنگ اوکراین، تنش‌ها در دیگر مناطق جهان و افزایش حملات سایبری، وضعیت امنیتی کنونی را «دوران جدید تهدیدها» توصیف و تأکید کرد که انگلیس باید با تقویت توان بازدارندگی نظامی و افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی، خود را با این شرایط تازه منطبق کند.

در عین حال، منتقدان در انگلیس یادآور شده‌اند که طبق قواعد حقوق بین‌الملل، حضور کشتی‌های خارجی در آب‌های بین‌المللی یا «آب‌های مجاور» الزاماً ناقض قوانین نیست و مرز میان «اقدام شناسایی» و «تهدید عملی» می‌تواند محل تفسیر‌های سیاسی باشد.

با این حال دولت استارمر تلاش می‌کند پرونده «یانتر» را در چارچوب گسترده‌تری از آن‌چه افزایش رفتار‌های خصمانه مسکو می‌نامد، قرار دهد و آن را به‌عنوان نمونه‌ای از ضرورت تقویت توان نظامی و زیرساخت‌های دفاعی انگلیس برجسته کند.

