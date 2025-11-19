به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ نیروهای مسلح لهستان اعلام کردند که پس از حملات هوایی روسیه به غرب اوکراین در نزدیکی مرز لهستان، جنگندههای لهستان و متحدان صبح چهارشنبه به وقت محلی برای تضمین امنیت حریم هوایی این کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعزام شدند.
فرماندهی عملیاتی لهستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: جنگندههای واکنش سریع و یک هواپیمای هشدار اولیه به پرواز درآمدهاند و سامانههای دفاع هوایی مستقر در زمین و سامانههای نظارت راداری به بالاترین سطح آمادگی رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، در ساعت ۰۴:۰۰ بهوقت گرینویچ، تقریبا سراسر اوکراین پس از هشدارهای نیروی هوایی این کشور درباره حملات موشکی و پهپادی روسیه، در وضعیت هشدار حمله هوایی قرار داشت.
جنگ روسیه و اوکراین در حالی ادامه دارد که رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان پیشتر گفته بود که اگر کییف در جنگ شکست بخورد، لهستان هدف بعدی مسکو خواهد بود، اما لهستانیها ترجیح میدهند علف بخورند، اما بار دیگر مستعمره روسیه نشوند.
کشورهای جناح شرقی ناتو از ماه سپتامبر (شهریور/مهر) با ادعای ورود پهپادها و جتهای روسیه به حریم هوایی آنها در شرایط هشدار بالا قرار گرفتهاند.
ابتدا لهستان مدعی شد که ۲۰ پهپاد روس وارد حریم هوایی این کشور شد. سپس استونی اعلام کرد که جنگندههای روسیه به مدت ۱۲ دقیقه در حریم هوایی این کشور پرواز کردند.
کشورهای حوزه بالتیک از جمله لیتوانی و لتونی نیز از رخدادهای مشابه خبر دادهاند که موجب طرح بحثهایی در میان برخی اعضای ناتو درباره لزوم ساقط کردن جنگندههای روسی در صورت ورود به حریم هوایی آنها شده است.
وزیر خارجه لهستان نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، درباره ساقط کردن هواپیماهای روسی، به مسکو هشدار داده بود.