تحویل دو فروند سوخو ۳۵ پکفا به یک کشور ناشناس

به گزارش تابناک به نقل از برنرین ها؛ رسانه‌های روسیه اعلام کردند که برای نخستین بار، دو فروند جنگنده نسل پنجم Su-۵۷ نسخه صادراتی تحویل یک مشتری خارجی شده است. مدیرعامل United Aircraft Corporation تأیید کرد که این هواپیما‌ها اکنون وارد «خدمت عملیاتی» شده‌اند و خریدار از عملکرد آنها رضایت کامل دارد. این تحویل، نقطه عطفی برای صنعت هوایی روسیه به شمار می‌رود؛ چرا که Su-۵۷ به‌عنوان پیشرفته‌ترین جنگنده پنهان‌کار روسیه، تاکنون تنها در اختیار نیروی هوایی این کشور بود و وارد شدن نسخه صادراتی آن به بازار جهانی پیام مهمی درباره جاه‌طلبی‌های تکنولوژیک و دفاعی مسکو دارد.

به نقل از صفحه اینستاگرامی اخبار مرکز هوانوردی؛ ناظران نظامی می‌گویند انتقال Su-۵۷E به یک مشتری خارجی نشان‌دهنده تلاش روسیه برای تقویت حضور خود در بازار جنگنده‌های مدرن و رقابت مستقیم با مدل‌های غربی مانند F-۳۵ است. این جنگنده با سامانه‌های اویونیکی پیشرفته، توان مانور بالا، قابلیت پنهان‌کاری و تسلیحات دوربرد، یکی از جدی‌ترین پروژه‌های نسل پنجم روسیه محسوب می‌شود. تحویل عملیاتی این هواپیما‌ها می‌تواند موازنه فروش جنگنده‌های پیشرفته را در سال‌های آینده تغییر دهد و رقابت ژئوپلیتیک تولیدکنندگان بزرگ را وارد مرحله‌ای تازه کند.