جزییات تایید شده از پیام پزشکیان به ولیعهد عربستان

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در حال حاضر هیچ فرآیند مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۱۵
| |
1843 بازدید
|
۱
جزییات تایید شده از پیام پزشکیان به ولیعهد عربستان

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران راجع به ادعای دیروز رئیس‌جمهور آمریکا درباره مذاکره با ایران، گفت: در حال حاضر هیچ فرآیند مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه بدعهدی‌ها و زیاده‌خواهی‌های مکرر آمریکا، تصریح کرد: همانطور که وزیر امور خارجه نیز بار‌ها تاکید کرده‌اند مذاکره با طرفی که قائل به دوسویه‌بودن امر مذاکره نبوده، به عمل خلاف خود در تجاوز نظامی علیه ایران و کشتار فرزندان ایران مباهات می‌کند و به وضوح به دنبال دیکته‌کردن خواسته‌های خود است توجیه منطقی ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری در مورد پیام ارسالی از سوی رئیس‌جمهور کشورمان به ولیعهد عربستان و ارتباط آن با سفر ولیعهد سعودی به آمریکا گفت: پیام رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان که توسط رئیس جدید سازمان حج و زیارت کشورمان تسلیم شده است، صرفا محتوای دوجانبه داشته و حاوی قدردانی جمهوری اسلامی ایران از عربستان به‌خاطر خدمات ارائه‌شده به حجاج ایرانی در جریان مراسم حج سال گذشته و اهمیت استمرار همکاری‌ها و هماهنگی‌ها برای برگزاری موفق مراسم حج امسال بوده است.

اسماعیل بقایی پیام مسعود پزشکیان ولیعهد عربستان آمریکا سازمان حج و زیارت حجاج
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
0
پاسخ
تازه یادش اومده که در خصوص حج تشکر کنه ؟
چقدر به فکر مشکلات مردمشه این آقای پزشکیان !
