زنان از حقوقشان محروم می شوند؟

اگر قانونی بدون رعایت انصاف و عدالت مصوب شود، در ذات خود، قانون بهمعنای واقعی نیست بلکه جفا بر افرادی است که از این مصوبه متضرر میشوند.
به گزارش تابناک؛ هممیهن نوشت: نخست باید گفت که چرا تدوین قوانین و مقررات، ضرورت عصر حاضر است و چرا باید برای حفظ امنیت و آرامش مردم قانون نوشت و آن را اجرایی کرد. وقتی به درک ضرورت تدوین قوانین برسیم و آن را برای همه اقشار جامعه لازم بدانیم، آنوقت بحث عدالت و انصاف پیش میآید.
مهمتر از این، قانونگذار خود باید اهل عدالت و انصاف باشد و حقوق افراد را پاس بدارد. چون هر تأیید و صحه گذاشتن آنهاست که منجر به سود یا زیان برای فرد دیگری میشود. پاسداشت و ارزشگذاری به قوانین تنها در صورت پایبندبودن به مفهوم عدالت و اجرای آن، قانون جامع است و لاغیر.
«طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» که اخیراً به تصویب رسید، نگاه خود را بر چند موضوع قرار داده است و علت وجود این طرح را بر مبنای نوسان قیمت طلا در مهریههایی که بر آن اساس شکل گرفته است، حبس محکومعلیه در پرداختنشدن مهریه، انباشتهشدن دعاوی در محاکم بهجهت عدمرسیدگی فوری به دعاوی مهریه و دغدغههای مشابهی که منجر به تدوین طرح مذکور شد، عنوان کرد. اما یک موضوع را فراموش کرده است. چه مادهای را برای حقوق زنان منظور کرده تا جبران ازدسترفتههای زنان شود. چه امتیازی را برای زنان منظور کرده است تا نگرانی ایجاد نشود.